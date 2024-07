Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Kletterunfall; Brände; In der Öffentlichkeit entblößt und zugeschlagen

Reutlingen (ots)

Kollision im Kreuzungsbereich

Die Missachtung der Vorfahrt ist nach derzeitigem Kenntnisstand die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Dienstagnachmittag ereignet hat. Die 39 Jahre alte Lenkerin eines Citroen befuhr gegen 12.50 Uhr die Heinestraße in Richtung Ringelbachstraße. An der Kreuzung mit der Paul-Pfizer-Straße kam es zur Kollision mit einer dort fahrenden und vorfahrtsberechtigten 13-Jährigen auf einem Trekkingrad, die in Richtung Stadion unterwegs war. Das Mädchen kam daraufhin zu Fall und wurde nach derzeitigem Kenntnisstand leicht verletzt. Ein Rettungswagen musste nicht angefordert werden. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf mehrere hundert Euro. (mr)

Reutlingen/Eningen (RT): Zeugen zu Verkehrsunfall gesucht

Das Polizeirevier Pfullingen sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall am Dienstagmittag. Nach derzeitigem Kenntnisstand bog die noch unbekannte Lenkerin eines weißen Ford gegen 13.30 Uhr von der Straße Am Südbahnhof nach rechts auf die Marktstraße (B 464) nach Reutlingen ab und erfasste dabei mit ihrem Wagen eine 26-jährige Fußgängerin, die an der dortigen Furt die Marktstraße überquerte. Die Frau wurde auf die Motorhaube aufgeladen und stürzte zu Boden. Durch den zufällig in der Nähe befindlichen Rettungsdienst wurde die ersten Erkenntnissen zufolge leichtverletzte 26-Jährige vor Ort versorgt. Nachdem die Autofahrerin die Fußgängerin ein Stück in ihrem Wagen mitgenommen hatte, trennten sich die Frauen ohne Austausch der Personalien. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf den weißen Ford, an dem wohl Esslinger Kennzeichen (ES-...) angebracht waren, geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07121/9918-0 zu melden. (mr)

Bad Urach (RT): Kletterunfall

An einem Kletterfelsen zwischen Bad Urach und Seeburg bei der B465 ist am Dienstagabend ein 48-Jähriger abgestürzt und dabei schwer verletzt worden. Nach derzeitigem Kenntnisstand löste sich gegen 18.10 Uhr offenbar ein Stein, worauf der 48-Jährige mehrere Meter tief stürzte. Er musste von der Bergwacht mit Unterstützung der Feuerwehr aus dem steilen Gelände gebracht und anschließend mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden. Da der Hubschrauber auf der B465 gelandet war, musste diese bis etwa 20 Uhr gesperrt werden. (rd)

Köngen (ES): Jugendliche bei Unfall verletzt

Ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen haben zwei Jugendliche bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag in Köngen erlitten. Gegen 15.40 Uhr war eine 14-Jährige mit einem E-Scooter auf dem Gehweg der Unterdorfstraße in Richtung Plochinger Straße unterwegs. Mit auf dem Fahrzeug befand sich außerdem eine Gleichaltrige. Wohl aufgrund gesundheitlicher Probleme geriet die Fahrerin auf die Fahrbahn und kollidierte dort mit einem geparkten Motorroller, wobei sich beide Jugendlichen verletzten. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Augenscheinlich war nur am Motorroller ein Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro entstanden. (mr)

Baltmannsweiler (ES): Brand in Dachstuhl

Zum Brand im Dachstuhl eines Gebäudes in der Turmstraße sind die Rettungs- und Einsatzkräfte am Dienstagnachmittag, kurz nach 15.30 Uhr, ausgerückt. Durch die Feuerwehr, die auch mit einer Drehleiter vor Ort war, musste die Dämmung des Dachstuhls geöffnet und nach Glutnestern durchsucht werden. Wie bislang bekannt ist, könnte der Brand im Zuge von Dämmarbeiten, bei denen auch ein Brenner zum Einsatz kam, entstanden sein. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. Den Schaden beziffert die Polizei einer vorläufigen Schätzung zufolge auf circa 30.000 Euro. (mr)

Schlaitdorf (ES): Fußgängerin von Heuballen getroffen

Nach ersten Erkenntnissen schwere Verletzungen hat eine 59 Jahre alte Fußgängerin am Dienstagabend auf einem Feldweg zwischen Schlaitdorf und den Sportanlagen erlitten. Den ersten verkehrspolizeilichen Ermittlungen zufolge wollte ein 54-Jähriger kurz nach 18.30 Uhr auf einem öffentlich zugänglichen Feldweg bei einem dortigen Hof von einem Gespann Heuballen entladen. Hierzu entfernte er die angebrachten Sicherungsgute. Als er sein Gespann in der Folge nochmals umsetzte, löste sich einer der 16 geladenen, offenbar nicht vollständig erneut gesicherten Ballen. Dieser fiel vom Anhänger und erfasste eine 59 Jahre alte Fußgängerin, die zu diesem Zeitpunkt am Hänger entlanglief. Die Fußgängerin musste in der Folge mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden. (rd)

Ostfildern-Ruit (ES): Brand auf Klinik-Baustelle

Zu einer Klinik in der Hedelfinger Straße sind aufgrund der Mitteilung eines Brandes zahlreiche Rettungs- und Einsatzkräfte am Dienstagabend, kurz nach 20 Uhr, ausgerückt. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge war es auf dem Dach des Klinikneubaus zu einem Brand von Baumaterialien gekommen, der von der Feuerwehr rasch gelöscht werden konnte. Da sich auf dem Dach auch noch Gasflaschen befanden, wurden diese durch die Feuerwehrkräfte umgehend gekühlt und anschließend sicher geborgen. Ob möglicherweise ein Zusammenhang mit zuvor durchgeführten Schweiß-Arbeiten auf dem Dach besteht, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Der angrenzende Klinikbereich musste nicht evakuiert werden. Personen kamen nicht zu Schaden. Durch den Brand entstand ein Sachschaden von zirka 50.000 Euro. (gj)

Tübingen (TÜ): Zu dicht aufgefahren

Nicht ausreichender Sicherheitsabstand ist die Ursache eines Auffahrunfalls zwischen zwei Fahrradfahrern am Dienstagmorgen auf der Mörikestraße gewesen. Ein 15-Jähriger war gegen 7.40 Uhr mit seinem Mountainbike auf der Mörikestraße in Richtung Innenstadt unterwegs. Zu spät erkannte er, dass ein vorausfahrender 56-Jähriger mit seinem Trekkingrad auf Höhe der Treppe zur Wildermuthstraße abbremste. Weil der Jugendliche zudem zu dicht aufgefahren war, konnte er nicht mehr rechtzeitig bremsen und krachte ins Heck des Vorausfahrenden, woraufhin beide stürzten. Beide Fahrradfahrer, die jeweils einen Helm getragen hatten, wurden leicht verletzt und von Rettungswagen in umliegende Kliniken gefahren. Der entstandene Sachschaden an den Rädern wird auf jeweils rund 500 Euro geschätzt. (cw)

Albstadt (ZAK): Unfall unter Alkoholeinfluss

Nach einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag in Pfeffingen musste ein 54-Jähriger seinen Führerschein abgeben. Der Mann war gegen 17.30 Uhr mit einem Grand Cherokee auf der Tailfinger Straße in Richtung Ortsmitte unterwegs. Zwischen den Einmündungen zur Berg- und zur Margrethauser Straße fuhr er auf den verkehrsbedingt wartenden VW Polo einer 44-Jährigen auf. Diese hatte aufgrund von Gegenverkehr hinter einem am Straßenrand geparkten Mercedes angehalten. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Polo auf den geparkten Mercedes geschoben, der wiederum auf dem Gehweg zum Stehen kam. Zudem wurde ein vorbeifahrender VW Scirocco durch umherfliegende Trümmerteile beschädigt. Während die 44-Jährige nach derzeitigem Kenntnisstand unverletzt blieb, erlitt ihre 14 Jahre alte Beifahrerin ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen, die ambulant versorgt wurden. Der Jeep-Lenker wurde zur weiteren Untersuchung vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Da ein durchgeführter Alkoholtest einen vorläufigen Wert von rund 1,9 Promille ergab, musste er eine Blutprobe abgeben. Sein Führerschein wurde einbehalten. Der entstandene Sachschaden an allen vier Fahrzeugen beläuft sich auf etwa 23.000 Euro. Der Jeep und der Polo waren nicht mehr fahrbereit. Aufgrund auslaufender Betriebsmittel war auch die Feuerwehr zur Unfallstelle ausgerückt. (rd)

Balingen (ZAK): Mit Rettungshubschrauber in Klinik geflogen

Ein Kind ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag schwer verletzt worden. Gegen 15.40 Uhr war ein 37 Jahre alter Mann mit einem VW Touareg mit Anhänger auf der Ebinger Straße unterwegs. Unmittelbar nach der Einmündung der Beethovenstraße rannten zwei Jungen hinter einer der dort momentan aufgestellten Warnbaken hervor über die Straße, wobei ein Siebenjähriger vom stark abbremsenden Pkw erfasst wurde. Der vorausrennende Junge hatte den Fahrstreifen noch queren können. Mit nach derzeitigem Kenntnisstand schweren Verletzungen musste der Siebenjährige nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. (mr)

Burladingen (ZAK): Unfall beim Abbiegen

Zu einer Frontalkollision zweier Autos ist es am Dienstagnachmittag am Ortseingang von Burladingen gekommen. Kurz nach 14 Uhr war eine 36-jährige Audi-Lenkerin auf der B 32 von Hausen herkommend unterwegs und wollte nach links in die Straße Kleineschle abbiegen. Dabei stieß sie mit ihrem Wagen mit dem entgegenkommenden Fiat einer 35-Jährigen zusammen, die nach derzeitigem Kenntnisstand schwere Verletzungen erlitt. Vom Rettungsdienst musste sie nachfolgend in eine Klinik eingeliefert werden. Die Audi-Lenkerin wurde offenbar leicht verletzt. Den Gesamtschaden an den beiden Fahrzeugen, die abgeschleppt wurden, schätzt die Polizei auf circa 25.000 Euro. Aufgrund der unmittelbaren Nähe zum Feuerwehrhaus waren rasch zahlreiche Einsatzkräfte von dort zur Hilfeleistung an die Unfallstelle ausgerückt. (mr)

Balingen (ZAK): In der Öffentlichkeit entblößt und zugeschlagen (Zeugenaufruf)

Das Polizeirevier Balingen ermittelt gegen einen bislang unbekannten Mann, der sich am Dienstagabend zunächst gegenüber einer Busfahrerin entblößt hatte und diese im Anschluss noch geschlagen hat. Gegen 19.15 Uhr stand der Mann mit heruntergelassener Hose an der Haltestelle 5 des Balinger Busbahnhofs und onanierte in Blickrichtung der 39-jährigen Busfahrerin, die zu diesem Zeitpunkt in den Busbahnhof einfuhr. Als die Busfahrerin kurze Zeit später im Rahmen ihres Fahrplans die Haltestelle 2 anfuhr, trat der Mann an den Bus und schlug sie unvermittelt durch ein geöffnetes Fenster ins Gesicht. Eine unmittelbare ärztliche Behandlung war nicht notwendig. Der unbekannte Täter, der im Zuge der polizeilichen Fahndung nicht mehr angetroffen werden konnte, ist zwischen 30 und 40 Jahre alt. Er ist circa 160 cm groß, hat einen dunklen Teint und schwarze Haare. Zur Tatzeit führte er einen schwarzen Rucksack mit sich. Zeugenhinweise zur Tat oder dem Täter nimmt das Polizeirevier Balingen unter Telefon 07433/2640 entgegen. (md)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell