Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Weitere Verkehrsunfälle; Aufbruch von Pkw und Anhänger; Einbruch

Reutlingen (ots)

Verkehrsbehinderungen nach Auffahrunfall

Ein Verkehrsunfall hat am Montagmorgen für Verkehrsbehinderungen auf der Bantlinstraße/ B28 gesorgt. Ein 59-Jähriger war kurz vor 7.30 Uhr mit einem Mercedes-Lkw auf der rechten Spur der Bantlinstraße/ Bundesstraße in Richtung Metzingen unterwegs. Zwischen der Kreuzung mit der Tübinger Straße und der Einmündung zur Benzstraße bemerkte er die vorausfahrende MAN-Sattelzugmaschine samt Anhänger eines 64-Jährigen offenbar zu spät. Der 59-Jährige versuchte noch nach links auszuweichen, konnte einen Zusammenstoß mit dem Anhänger aber nicht mehr verhindern. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 55.000 Euro. Der Laster musste abgeschleppt werden. Im Zuge der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten musste die Straße bis etwa 9.45 Uhr voll gesperrt werden. (rd)

Reutlingen (RT): Mit Roller gestürzt

Ein Fahrfehler dürfte vermutlich die Ursache für einen Verkehrsunfall am Montagmittag, kurz nach 13.30 Uhr, in der Lerchenstraße gewesen sein. Ein 16 Jahre alter Rollerfahrer kam alleinbeteiligt zu Fall und zog sich hierbei glücklicherweise nur leichtere Verletzungen zu. Eine ärztliche Versorgung war zunächst nicht notwendig, am Zweirad entstand ein Schaden in Höhe von ca. 500 Euro. (gj)

Engstingen (RT): Mehrere Verletzte bei Verkehrsunfall

Bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen auf der B 312 sind mehrere Personen verletzt worden. Gegen 8.20 Uhr befuhr eine 44 Jahre alte Frau mit einem Opel die Bundesstraße von Bernloch herkommend in Richtung Engstingen. Aus noch unbekannter Ursache kam sie mit ihrem Wagen etwa 500 Meter vor dem Ortseingang zu weit nach links und kollidierte mit dem entgegenkommenden Nissan einer 36-Jährigen. Durch den Zusammenstoß geriet der Nissan ins Schleudern und blieb entgegen der Fahrtrichtung stehen. Der Opel wiederum wurde abgewiesen und stieß mit dem BMW eines 56-Jährigen zusammen, der hinter dem Nissan unterwegs war. Während der BMW im Böschungsbereich zum Stillstand kam, kollidierte der Opel abschließend noch mit einem Peugeot, der von einem 44-Jährigen gelenkt wurde. Auch der Peugeot sowie der Opel blieben schließlich in den Böschungen stehen. Bis auf den 44-Jährigen, der offenbar keine Blessuren davontrug, wurden alle Beteiligten nach derzeitigem Kenntnisstand leicht verletzt und vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung in umliegende Kliniken gebracht. Der Gesamtschaden an den vier Fahrzeugen, die abgeschleppt werden mussten, beläuft sich einer ersten Schätzung zufolge auf circa 49.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme sowie zur Reinigung der Fahrbahn war die B 312 für etwa zweieinhalb Stunden voll gesperrt. Neben Rettungsdienst und Polizei waren auch die Feuerwehr sowie die Straßenmeisterei an die Unfallstelle ausgerückt. (mr)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Seitenscheibe eingeschlagen

Auf dem Parkplatz vor dem Echterdinger Friedhof in der Plieninger Straße hat am Montagvormittag ein Pkw-Aufbrecher zugeschlagen. Der Täter nutzte kurz nach 9.30 Uhr die kurze Abwesenheit der Fahrerin aus und schlug an deren VW T-Roc eine Seitenscheibe auf der Beifahrerseite ein. Von der Rückbank entwendete der Unbekannte eine Handtasche mit einer Geldbörse samt Inhalt. Der Polizeiposten Leinfelden-Echterdingen ermittelt. (rd)

Filderstadt-Plattenhardt (ES): In Geschäfte eingebrochen

In einen Friseursalon und in ein Nagelstudio in der Uhlbergstraße ist ein Unbekannter am vergangenen Wochenende eingebrochen. Zwischen Samstag, zehn Uhr, und Montag, 9.10 Uhr, verschaffte sich der Kriminelle über ein Fenster Zugang zum Nagelstudio, das er in der Folge nach Stehlenswertem durchsuchte. Im ungefähr gleichen Zeitraum wurde auch in einen Friseursalon eingebrochen. Hier gelangte der Einbrecher über eine Türe gewaltsam ins Geschäft. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge ließ der Täter in beiden Fällen das Wechselgeld aus den Kassen mitgehen und flüchtete mit seiner Beute anschließend unerkannt. Das Polizeirevier Filderstadt sicherte Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen. Ob für beide Fälle ein und derselbe Täter in Fragen kommt, ist Bestandteil dieser Ermittlungen. (cw)

Reichenbach/Fils (ES): Mit dem Gegenverkehr zusammengestoßen

Eine Leichtverletzte und zwei nicht mehr fahrbereite Autos sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagmorgen auf der Neuwiesenstraße ereignet hat. Eine 40-Jährige befuhr gegen 6.50 Uhr mit ihrem Ford Fiesta die Neuwiesenstraße aufwärts. Im dortigen Kurvenbereich kam sie derzeitigen polizeilichen Ermittlungen zufolge aufgrund einer medizinischen Ursache mit ihrem Wagen zu weit nach links und auf die Gegenfahrspur. Dort kam es zur Kollision mit dem ordnungsgemäß entgegenkommenden BMW einer 41-Jährigen. Ein Rettungswagen brachte die Unfallverursacherin nachfolgend ins Krankenhaus. Die BMW-Fahrerin und ihre 20 Jahre alte Beifahrerin blieben unverletzt. Beide Autos an denen ein geschätzter Sachschaden von rund 14.000 Euro entstanden war, mussten abgeschleppt werden. (cw)

Altenriet (ES): Auf die Gegenfahrbahn geraten

Ein Schwerverletzter, zwei Leichtverletzte und zwei nicht mehr fahrbereite Autos sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, den eine 56-Jährige am Montagvormittag auf der K1236 zwischen Altenriet und Häslach verursacht hat. Die Frau war gegen zehn Uhr mit ihrem Skoda Citigo auf der Kreisstraße von Häslach in Richtung Altenriet unterwegs, als sie aus noch ungeklärter Ursache in einer langgezogenen Linkskurve mit nahezu der halben Fahrzeugbreite auf den Gegenfahrstreifen geriet. Dabei kam es zur Kollision mit einem entgegenkommenden VW Golf, dessen 77 Jahre alter Fahrer keinerlei Chancen mehr hatte, um zu reagieren. Die Unfallverursacherin wurde bei dem Unfall schwerverletzt, der VW Fahrer und sein 36 Jahre alter Beifahrer erlitten nach derzeitigem Stand leichte Verletzungen. Alle drei wurden vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. Beide Autos waren nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie von einem Abschleppdienst aufgeladen und abtransportiert werden mussten. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt etwa 13.000 Euro geschätzt. Zur Unterstützung der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen war die Feuerwehr mit zwei Fahrzeugen und neun Feuerwehrleuten im Einsatz. Zur Reinigung der Fahrbahn von ausgelaufenen Betriebsstoffen war ein Spezialfahrzeug im Einsatz, weshalb die Kreisstraße bis gegen 14 Uhr gesperrt werden mussten. (cw)

Albstadt (ZAK): Anhänger aufgebrochen

Offenbar auf Werkzeugmaschinen hatte es ein Unbekannter abgesehen, der in der Nacht von Sonntag auf Montag den verschlossenen Kastenanhänger eines Handwerksbetriebs beim Waldheim aufgebrochen hat. Der Anhänger war in der Zeit von Sonntag, 18.30 Uhr, bis Montag, acht Uhr, auf einem Waldweg im Gewann Auchten abgestellt. Im genannten Zeitraum brach ein Krimineller den Anhänger auf und ließ daraus Akku-Werkzeugmaschinen wie Schlagschrauber, Stichsägen und eine Elektrokettensäge im geschätzten Wert von rund 2.300 Euro mitgehen. Das Polizeirevier Albstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

