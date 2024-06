POL-BI: Schnelle Festnahme nach Öffentlichkeitsfahndung: Computer-Betrüger mit Fotos gesucht

Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Sennestadt - In der Nacht auf Donnerstag, 06.06.2024, hielten Polizisten einen Jugendlichen an, der mit dem Auto seiner Mutter auf einem Parkplatz an der Elbeallee seine Kreise zog. Eine Zeugin verständigte um 03:20 Uhr die Polizei, weil ihr ein Fahrzeug auf dem Parkplatz aufgefallen war, das augenscheinlich von einem Jugendlichen gesteuert wurde. Als die Beamten an der Elbeallee ...

mehr