Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 240529-1: Junge Frau nach Verkehrsunfall in Klinik verstorben

Pulheim (ots)

Ermittlungen des Verkehrskommissariats dauern an

Nachtrag zur Pressemeldung mit der Ziffer 1 vom 26. Mai 2024

Staatsanwaltschaft Köln und Polizei Rhein-Erft-Kreis geben bekannt:

Die Insassin (24) des BMW, die in der Nacht zu Sonntag (26. Mai) bei einem Verkehrsunfall in Pulheim lebensgefährlich verletzt wurde, ist am Dienstagabend (28. Mai) in einer Klinik verstorben.

Laut derzeitigen Ermittlungen sei der BMW gegen 1.50 Uhr auf der Mathildenstraße in Richtung Kaiser-Otto-Straße unterwegs gewesen. Aus bislang ungeklärter Ursache sei das Auto von der Fahrbahn abgekommen und mit zwei am entgegengesetzten Fahrbahnrand geparkten Autos kollidiert. Anschließend sei der BMW gegen eine Mauer und eine Straßenlaterne geprallt und kam schließlich quer zur Fahrbahn zum Stehen. Ein Fußgänger (48), der sich gleichzeitig auf dem Gehweg befand, wurde durch diesen Verkehrsunfall tödlich verletzt. Der Fahrer (24) sowie der Beifahrer (23) erlitten leichte Verletzungen.

Alarmierte Polizisten stellten den BMW sicher und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Köln unterstützte die Beamten bei der Unfallaufnahme. Da sie in der Atemluft des BMW-Fahrers Alkoholgeruch feststellten, ordneten die Polizisten eine Blutprobe bei ihm an. Das Untersuchungsergebnis liegt aktuell noch nicht vor.

Die Ermittlungen des Verkehrskommissariats dauern an. Sie ermitteln wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung in zwei Fällen und des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung mit Fahrunsicherheit infolge Alkoholgenusses. Unter anderem befragen die zuständigen Ermittler derzeit Zeugen und beauftragten einen Sachverständigen, um den Unfallhergang zu rekonstruieren. Beamte des polizeilichen Opferschutzes kümmern sich bereits um die Angehörigen der Verstorbenen. (jus)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell