Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 240528-3: Versuchter Raub auf Autowerkstatt - Fahndung

Hürth (ots)

Ermittler suchen Zeugen

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet nach einem bislang unbekannten Räuber. Dem Mann wird vorgeworfen, am Montagmorgen (27. Mai) in Hürth versucht zu haben, einen Mitarbeiter (50) einer Autowerkstatt unter Vorhalten eines Messer auszurauben.

Der schlanke Verdächtige soll zwischen 15 und 16 Jahre alt und etwa 170 bis 175 Zentimeter groß sein. Zur Tatzeit trug er weiße Schuhe, eine schwarze Hose, eine braun und weiß karierte Jacke mit einer schwarzen Kapuze sowie eine Sturmhaube.

Die zuständigen Ermittler des Kriminalkommissariats 13 nehmen Hinweise zum Gesuchten oder verdächtigen Feststellungen zur Tatzeit unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Erkenntnissen soll der Unbekannte die Werkstatt an der Winterstraße gegen 7.30 Uhr betreten haben. Unter Vorhalten eines Messers habe er von dem Angestellten die Herausgabe von Bargeld gefordert. In Folge der ruhigen und besonnenen Reaktion des 50-Jährigen habe der Täter ohne Beute die Flucht in Richtung der Straße "An der Hasenkaul" ergriffen.

Alarmierte Polizisten nahmen unmittelbar die Fahndung im Umfeld des Tatorts auf, sicherten Spuren und befragten den Geschädigten. Die weiteren Ermittlungen haben die Beamten des Kriminalkommissariats 13 bereits aufgenommen. (hw)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell