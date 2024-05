Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Zwei Verletzte bei einem Frontalzusammenstoß

Bestwig, Olsberg (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Morgen des 15.05. auf der K15 zwischen Ostwig und Gevelinghausen wurden eine 60-jährige Autofahrerin aus Bestwig schwer und ein 39-jähriger Autofahrer aus Winterberg leicht verletzt. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet die 60-jährige mit ihrem Pkw in einer Linkskurve in den Gegenverkehr und kollidierte mit dem Pkw des 39-Jährigen. Beide Pkw mussten abgeschleppt werden. Die Strecke war für die Dauer der Unfallaufnahme für circa zwei Stunden gesperrt.

