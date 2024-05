Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruch in ein Einfamilienhaus

Sundern (ots)

Hinweise nach einem Einbruch "Auf dem Kampe" sucht die Polizei in Sundern. Dort haben sich Sonntagabend gegen 22 Uhr unbekannte Täter gewaltsam Zutritt in ein Einfamilienhaus verschafft. Wenig später flüchteten die Personen in vom Tatort. Möglicherweise sind sie gestört worden. Ein Zeuge beobachtete zwei Personen. Jetzigen Erkenntnissen nach ist eine Person ungefähr 1,80 Meter groß. Diese Person wurde als blond und mit mittellangem Haar beschrieben. Diese Person soll eine schwarze Mund-/Nasenschutzmaske getragen haben. Die zweite Person soll kleiner als 1,80 Meter sein, schwarze Haare und einen dunklen Bart haben. Zum jetzigen Zeitpunkt liegen keine Erkenntnisse zu möglicher Tatbeute vor. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an. Zeugen, die Hinweise geben können werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizeiwache in Sundern unter der Telefonnummer 02933 - 90200 zu melden.

