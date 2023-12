POL-GF: Zeugen zu Unfall gesucht

Gifhorn und Müden (ots) - Am Donnerstag dem 07.12.2023 kam es zu zwei Unfällen, zu denen Zeugen gesucht werden. Am Morgen fuhr eine 56-Jährige mit ihrem Fahrrad auf dem Radweg der Braunschweiger Straße in Gifhorn. Auf ihrem Weg in Richtung Schillerplatz fuhr sie gegen 09:25 Uhr an der Zufahrt zum Parkplatz des Penny-Markts vorbei. In diese bog in diesem Moment ein weißer Pritschenwagen ein, das Fahrzeug erfasste die ...

mehr