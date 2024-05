POL-HSK: Zwei Personen bei Motorradunfall schwer verletzt

Sundern (ots) - Am 11.05.2024 befuhr eine 22-jährige Kradfahrerin aus Unna die L 687 aus Langscheid in Richtung Hachen. Im Bereich der Kurve an der "Erlenkampmühle" verlor die Frau aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Krad, stürzte und rutschte unter ein abgeparktes Fahrzeug. Hierbei zog sie sich schwere Verletzungen zu. Die Frau wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Dortmunder Krankenhaus ...

