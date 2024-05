Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Gefährliche Körperverletzung

Arnsberg (ots)

Am 12.05.2024 kam es gegen 02:30 Uhr im Bereich des Europaplatzes in Alt-Arnsberg zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Im Verlauf dieser Auseinandersetzung wurde ein 24-jähriger Arnsberger mit einer Flasche geschlagen. Hierdurch zog er sich eine Nasenbeinfraktur und kleinere Schnittwunden zu. Er wurde zur weiteren Behandlung einem Arnsberger Krankenhaus zugeführt. Die Gruppe der tatverdächtigen Personen entfernte sich in unbekannte Richtung. Hinweise bitte an die Polizei Arnsberg unter 02932 / 9020 3211 (Schl.)

