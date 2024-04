Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Holzgerlingen: Diebstahl aus Tiefgarage - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter verschafften sich zwischen Mittwoch (24.04.2024) 20:00 Uhr und Donnerstag (25.04.2024) 06:50 Uhr auf unbekannte Weise Zutritt zu einer Tiefgarage eines Wohnhauses in der Werastraße in Holzgerlingen. Dort entwendeten sie ein mit einem Fahrradschloss gesichertes E-Bike der Marke Focus, einen Kontaktgrill und Werkzeug im Gesamtwert von rund 4.000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Holzgerlingen unter Tel. 07031 41604-0 oder per Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.

