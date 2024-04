Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Renningen: E-Bike gestohlen

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch (24.04.2024) zwischen 09:30 Uhr und 10:30 Uhr entwendeten noch unbekannte Täter ein E-Bike der Marke Bulls vom Typ "Copperhead EVO AM3" samt Schloss. Das E-Bike war auf einem Betriebshof in der Steinbeisstraße in Renningen abgestellt und mit einem Bügelschloss gesichert gewesen. Der Wert des entwendeten Diebesguts beläuft sich auf etwa 5.000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Renningen unter Tel. 07159 8045-0 oder per Mail an leonberg.prev@polizei.bwl.de zu melden.

