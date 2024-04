Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Holzgerlingen: Hydraulikbagger gestohlen

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch (24.04.2024), zwischen Mitternacht und 06:30 Uhr, haben noch unbekannte Täter in Holzgerlingen einen zweieinhalb Tonnen schweren Hydraulikbagger entwendet. Der Bagger war in der Daimlerstraße am Straßenrand abgestellt und wurde durch Warnbaken abgesichert. Es handelt sich um einen gelben Bagger im Wert von ca. 40.000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Holzgerlingen unter Tel. 07031 41604-0 oder per Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell