Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Motorradfahrer nach Kollision mit Pkw schwer verletzt

Meschede (ots)

Am 14.05. gegen 07:15 Uhr kam es auf der L743 im Einmündungsbereich der K15 zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es beim Abbiegevorgang einer 46-jährigen Autofahrerin aus Meschede, die von Eversberg in Richtung Wehrstapel unterwegs war, im Einmündungsbereich zu einem Zusammenstoß mit einem 35-jährigen Motorradfahrer aus Bestwig, der in Richtung Meschede gefahren ist. Durch die Kollision wurde der 35-jährige Motorradfahrer schwer verletzt. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell