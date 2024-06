Polizei Bielefeld

POL-BI: Nächtliche Spritztour eines 15-Jährigen beendet

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Sennestadt - In der Nacht auf Donnerstag, 06.06.2024, hielten Polizisten einen Jugendlichen an, der mit dem Auto seiner Mutter auf einem Parkplatz an der Elbeallee seine Kreise zog.

Eine Zeugin verständigte um 03:20 Uhr die Polizei, weil ihr ein Fahrzeug auf dem Parkplatz aufgefallen war, das augenscheinlich von einem Jugendlichen gesteuert wurde.

Als die Beamten an der Elbeallee eintrafen, sahen sie, dass der Jugendliche mit einem 1er BMW auf dem Ehrenbergplatz fuhr. Der Fahrer bemerkte den Streifenwagen und parkte den BMW in einer Parkbucht.

Den Beamten war der 15-jährige Bielefelder bereits bekannt. Auf seine Fahrt angesprochen, tat der Jugendliche erstaunt. Ihm sei nicht bewusst gewesen, dass ein Parkplatz zum öffentlichen Verkehrsraum zählte und man dort nur mit einem Führerschein fahren dürfte.

Er räumte allerdings ein, dass er den Schlüssel ohne Wissen seiner Eltern genommen hatte und mit dem Auto vom etwa 20 Kilometer entfernten Wohnort losgefahren sei.

Die Beamten nahmen den 15-Jährigen mit auf die Wache, wo er seinem Vater übergeben wurde. Der Jugendliche muss sich nun wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten, da ein Parkplatz sehr wohl zum öffentlichen Verkehrsraum zählt.

