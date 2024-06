Polizei Bielefeld

POL-BI: Zeugen schlagen Räuber in die Flucht

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Stieghorst- Zwei Unbekannte sollen in den frühen Morgenstunden des Dienstags, 04.06.2024, einen Bielefelder ausgeraubt haben. Ein Zeuge verfolgte die Täter und konnte einen Teil der Beute aufsammeln.

Zwei Bielefelder, 20- und 22 Jahre alt, und ein 21-Jähriger aus Bad Salzuflen befanden sich gegen 01:35 Uhr auf dem Weg zur Stadtbahnhaltestelle "Gesamtschule Stieghorst". Als das Trio das Schulgelände von der Detmolder Straße kommend betraten, hörten sie laute Rufe und wenig später eine Glasflasche zerspringen. Anschließend erblickten sie in einem Stichweg entlang der Sporthalle am Boden einen Mann und zwei Personen, die bei erkennen des Trios die Flucht in Richtung Flensburger Straße antraten. Einer der Zeugen nahm die Verfolgung auf und sah, dass die Täter die Geldbörse des Opfers wegwarfen. Daraufhin brach der Bielefelder die Verfolgung ab und nahm das Portemonnaie an sich, um es dem Opfer wieder auszuhändigen. Rettungssanitäter verarzteten den alkoholisierten 55-jährigen Bielefelder vor Ort und brachten ihn mit dem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Am Tatort konnte er gegenüber den Polizisten keine Aussage mache, so dass derzeit auch noch nicht bekannt ist, was die Räuber erbeutet haben.

Ein Täter soll circa 20 Jahre alt und ungefähr 185 cm groß sein. Er war schlank, trug eine Gucci Cap, eine blaue-weiße Strickjacke der Marke Lacoste und eine blaue zerrissene Jeanshose. Der Zweite soll 16 bis 17 Jahre alt sein und 160 cm groß. Er war schlank, trug eine Gucci Cap und schwarze Bekleidung.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter 0521-545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell