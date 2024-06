Polizei Bielefeld

POL-BI: Erneut Polizeikontrollen in der Innenstadt - Polizei behält Szenetreffpunkte im Blick

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Die Polizei Bielefeld hat am Dienstag, 04.06.2024, mit zivilen und uniformierten Beamten erneut intensive Kontrollen an Plätzen in der Bielefelder Innenstadt durchgeführt. Ermittler der Kriminalpolizei und Beamte der Bereitschaftspolizeihundertschaft haben eng mit dem, für Drogendelikte zuständigen, Kriminalkommissariat zusammengearbeitet. Für Vernehmungen, Zeugenanhörungen und Anschlussermittlungen waren zeitgleich Kriminalbeamte im Einsatz.

Im Fokus standen in der Zeit zwischen 12:00 Uhr und 19:00 Uhr Überprüfungen von Personen der Drogenszene und deren Anlaufstellen, wie der Kesselbrink, der Bereich Herforder Straße und Stresemannstraße sowie die Grünflächen an der Stadthalle.

Dealer will sich Kontrolle entziehen

Gegen 13:25 Uhr sollte ein Mann am Van-Randenborgh-Weg kontrolliert werden, der bereits bei der Abwicklung von zwei Drogengeschäften auf dem Kesselbrink beobachtet wurde.

Der polizeibekannte 32-Jährige wollte aber nicht stehen bleiben und versuchte zu fliehen. Während eine Beamtin dies unterbinden wollte, entledigte er sich seiner Jacke, verlor einen Schuh und lief ohne diesen weiter. Allerdings holten die Polizisten ihn schnell ein. Nach seiner vorläufigen Festnahme fanden die Polizisten mehrere Tütchen mit Cannabis, zwei Kokain- und 18 Ecstasy-Konsumeinheiten und diverse Geldscheine in der üblichen Stückelung für Drogenverkäufe bei dem 32-Jährigen. Es erfolgte die Sicherstellung der Drogen, eine Strafanzeige wegen Drogenhandels und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

Cannabis an Kinder verkauft

Andere zivile Beamte erkannten gegen 15:00 Uhr auf dem Kesselbrink, dass ein junger Mann Tütchen mit Cannabis an zwei Schülerinnen verkaufte. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass die beiden Mädchen 13 Jahre alt waren. Die Polizisten nahmen Kontakt zu den Eltern auf, die Ihre Kinder im Anschluss in Empfang nahmen. Gegen den 26-jährigen Verkäufer bestand ein Haftbefehl. Er konnte den festgelegten Betrag bezahlen und entging damit seiner Haft. Bei ihm entdeckte Tütchen mit Cannabis stellten die Beamten sicher und zeigten den 26-Jährigen wegen Handels mit Marihuana an.

Weitere Verstöße

Zudem erkannten die Polizisten Verstöße nach dem Ordnungswidrigkeitengesetz, wie beispielsweise den Konsum von Cannabis in Nähe eines Spielplatzes am Kesselbrink und das Mitführen eines Messers. Während des Einsatzes wurde drei Personen vorläufig festgenommen, weil Haftbefehle wegen zwei Ordnungswidrigkeiten und einer Straftat bestanden. Auch in diesen drei Fällen konnten die Beträge bezahlt werden, um einer Haft zu entgehen.

Die Kontrollen als Schwerpunkt der Bielefelder Polizeiarbeit

Die Polizei erklärt, dass neben den großangelegten Kontrollen mit einem verstärkten Personalansatz aber auch das gesamte Jahr über das Ziel verfolgt wird, mit wiederkehrenden kleineren Kontrollaktionen die Alkohol- und Drogenszene im Blick zu behalten. Egal, wie groß der Umfang der Kontrollen ausfällt, eine deutliche Reaktion der Szene ist sofort bemerkbar. Dazu tragen auch die befristeten Platzverweise und Aufenthaltsverbote bei, die von den Polizisten gegen kontrollierte Personen und Tatverdächtige ausgesprochen wurden.

