POL-BI: Verkehrsunfall mit einer schwer und drei leicht verletzten Personen auf der BAB 33 in Fahrtrichtung Brilon ca. 2,5 km vor dem Autobahnkreuz Wünnenberg-Haaren.

Bielefeld (ots) - MK - Bielefeld - Brackwede - In dem Kurvenbereich vom OWD auf die A 33 ist ein betrunkener Autofahrer am Sonntagmorgen, 02.06.2024, gegen zwölf Leitplankenelemente geraten und hat einen Sachschaden in Höhe von 21.800 Euro verursacht. Der beteiligte Bielefelder BMW-Fahrer blieb unverletzt. Der 57-jährige Fahrer eines BMW X5 war gegen 05:50 Uhr auf dem OWD stadtauswärts unterwegs und beabsichtigte, auf ...

