Polizei Bielefeld

POL-BI: Zu schnell in OWD-Abfahrtsbereich

Bielefeld (ots)

MK - Bielefeld - Brackwede - In dem Kurvenbereich vom OWD auf die A 33 ist ein betrunkener Autofahrer am Sonntagmorgen, 02.06.2024, gegen zwölf Leitplankenelemente geraten und hat einen Sachschaden in Höhe von 21.800 Euro verursacht. Der beteiligte Bielefelder BMW-Fahrer blieb unverletzt.

Der 57-jährige Fahrer eines BMW X5 war gegen 05:50 Uhr auf dem OWD stadtauswärts unterwegs und beabsichtigte, auf die A 33 in Richtung Paderborn zu fahren. Nach seiner Aussage habe er wegen eines Tiers, vermutlich einem Reh, bremsen müssen und sei deshalb mit seinem SUV in die rechte Leitplanke gerutscht. Dabei wurde der BMW an der rechten Fahrzeugfront und rechten Fahrzeugseite erheblich beschädigt. Ein Abschleppdienst transportierte den beschädigten SUV von der Unfallstelle ab.

Eine weitere Ursache könnte in der unangepassten Geschwindigkeit und den Hinweisen liegen, die auf einen Alkoholkonsum des BMW-Fahrers hindeuteten. Diese bestätigte ein Alkoholtestgerät. Für den 57-Jährigen folgte die Entnahme einer Blutprobe in einem Bielefelder Krankenhaus. Seinen Führerschein beschlagnahmten die Polizisten und verboten ihm das Steuern von Kraftfahrzeugen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell