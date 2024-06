Polizei Bielefeld

POL-BI: Brennendes Fahrzeug auf der A2 zwischen OWL und Bielefeld Ost. Für 60 Minuten Vollsperrung.

Bielefeld (ots)

(FC/MS) Am 03.06.2024, um 16:52 Uhr, erhielt die Polizei Bielefeld über die Leitstelle der Feuerwehr Kenntnis von einem brennenden Pkw auf der A2 in Richtungsfahrbahn Dortmund. Die eingesetzten Beamten der Autobahnpolizeiwache Herford stellten auf Höhe einer Notabfahrt zwischen OWL und Bielefeld-Ost einen in Vollbrand stehenden Pkw, mit Mindener Zulassung, fest. Dieser befand sich zum Zeitpunkt des Eintreffens auf dem Seitenstreifen. Aufgrund der massiven Rauchentwicklung musste die Richtungsfahrbahn Dortmund für die Dauer von 60 Minuten vollständig gesperrt werden.

Die beiden Insassen (männlich, 20 Jahre und weiblich, 24 Jahre) konnten das Fahrzeug eigenständig verlassen. Es kam zu keinem Personenschaden. Nach ersten Erkenntnissen ist ein technischer Defekt ursächlich für das Brandgeschehen.

Zwecks Begutachtung potentieller Schäden an der Fahrbahndecke wurde die Autobahnmeisterei Herford informiert. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 25000 Euro. Die maximale Stauabsicherung betrug ca. 5 Kilometer.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell