POL-BI: Auto beschädigt abgestellt

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Ein bislang unbekannter Autofahrer ließ am frühen Samstagmorgen, 01.06.2024, einen Nissan Note mit vier beschädigten Reifen an der Buschkampstraße stehen. Den Autoschlüssel soll zuvor ein 22-jähriger Bielefelder verloren haben.

Gegen 03:00 Uhr trafen Streifenbeamte an der Einmündung Buschkampstraße und Lohmannsweg auf den verlassenen Nissan Note. Alle vier Reifen waren beschädigt - möglicherweise durch das Überfahren des Bordsteins, als der Fahrer aus Richtung Friedrichsdorf kommend nach links in den Lohmannsweg abbiegen wollte.

Die ersten Erkenntnisse vor Ort deuteten auf einen sogenannten Alleinunfall ohne weitere Unfallbeteiligte hin, bis sich gegen 04:50 Uhr ein 22-jähriger Bielefelder bei der Polizei meldete. Er gab an, den Nissan am Vortag gegen 23:00 Uhr an der Braakstraße, in Nähe der Einmündung Remscheider Weg, abgestellt zu haben. Bei einem Spaziergang mit einem Bekannten soll er den Autoschlüssel verloren haben. Weil er den Nissan nicht mehr am Abstellort vorfand, meldete er das Auto als gestohlen.

Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Fahrer unter:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 33 / 0521/545-0

