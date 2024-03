Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Frankenthal (ots)

Am Donnerstagnachmittag (07.03.2024), gegen 15:00 Uhr, kam es in in Frankenthal zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einer 14-jährigen Radfahrerin. Die 14-Jährige fuhr von der Schillerschule auf der Mörscher Straße in Richtung Mörsch fahren und wollte an einer Einmündung zu einer bislang nicht bekannten Straße nach links abbiegen. Hierbei verspürte sie eine Berührung am Hinterreifen ihres Rads, weshalb sie das Gleichgewicht verlor und stürzte. Der unbekannte Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um seine Pflichten als Verkehrsteilnehmer zu kümmern. Die 14-Jährige wurde verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Hinweise zu dem unfallverursachenden Fahrzeug sind nicht bekannt.

Wer hat den Unfall beobachtet und kann Hinweise auf den Verursacher geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

