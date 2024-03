POL-PPRP: Verdacht auf Tötungsdelikt in Frankenthal - 33-Jähriger vorläufig festgenommen

Ludwigshafen (ots) - Am 18.02.2024, gegen 11:03 Uhr, wurde der Fahrkartenautomat in der Rheingönheimer Straße durch bisher unbekannte Personen beschädigt. Eine genaue Schadenshöhe steht bislang nicht fest. Haben Sie die Tat beobachtet oder können Sie Hinweise geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de. Rückfragen bitte an: ...

mehr