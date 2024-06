POL-BI: Junger Fahrer kollidiert mit geparkten Autos

Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Mitte - In der Nacht auf Donnerstag, 30.05.2024, gerieten zwei Autoinsassen aneinander, da sich die Fahrzeuge in einer schmalen Straße gegenüberstanden und niemand zurücksetzen wollte. Gegen 01:20 Uhr wurde die Leitstelle der Polizei Bielefeld über eine Körperverletzung in der Münzstraße informiert. Die alarmierten Beamten trafen vor Ort auf zwei Autos, die sich in der schmalen Straße frontal gegenüberstanden. Ein Auto, in dem sich ...

mehr