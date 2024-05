POL-BI: Zweite gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Paderborn und des Polizeipräsidiums Bielefeld zu einem vollendeten Tötungsdelikt

Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Stieghorst - Eine Seniorin wurde am Mittwoch, 29.05.2024, in ihrer Wohnung an der Detmolder Straße bestohlen. Ein Dieb nahm Bargeld und Schmuck an sich. Die ältere Dame erklärte den Beamten bei der Anzeigenerstattung, dass sie gegen 14:30 Uhr Besuch bekam. Der fremde Mann klingelte an ihrer Wohnungstür in einem Wohn- und ...

mehr