POL-BI: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Paderborn und des Polizeipräsidiums Bielefeld zu einem vollendeten Tötungsdelikt

Bielefeld (ots) - DS / Bielefeld-Gellershagen. Am Mittwochabend, dem 29.05.2024, kam eine Bielefelder Radfahrerin zu Sturz, als ein anderer Radfahrer die Frau schnitt. Gegen 20:00 Uhr im Parkbereich des Gellershagener Bachs in der Nähe einer Tankstelle an der Voltmannstraße führt ein Schotterweg in den angrenzenden Park. Dort befindet sich eine Holzbrücke, auf der ...

mehr