Polizei Bielefeld

POL-BI: Zeugen gesucht: Verkehrsunfallflucht eines Radfahrers

Bielefeld (ots)

DS / Bielefeld-Gellershagen. Am Mittwochabend, dem 29.05.2024, kam eine Bielefelder Radfahrerin zu Sturz, als ein anderer Radfahrer die Frau schnitt.

Gegen 20:00 Uhr im Parkbereich des Gellershagener Bachs in der Nähe einer Tankstelle an der Voltmannstraße führt ein Schotterweg in den angrenzenden Park. Dort befindet sich eine Holzbrücke, auf der die Bielefelderin mit ihrem Fahrrad unterwegs war. Ein anderer Radfahrer kam ihr entgegen. Die 68-Jährige war in einem Abbiegemanöver und wurde dabei vom anderen Radfahrer geschnitten. Dadurch fuhr die Frau mit dem Lenker gegen die Brüstung der Brücke und stürzte.

Obwohl die Bielefelderin durch Schreie auf sich aufmerksam gemacht hatte, entfernte sich der andere Radfahrer von der Unfallstelle in Richtung Voltmannstraße. Diese überquerte er und fuhr auf dem Weg der Parkanlage parallel zur Koblenzer Straße in Richtung Jöllenbecker Straße davon.

Die 68-Jährige verletzte sich leicht. Ein RTW behandelte die Frau vor Ort und brachte sie anschließend in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Der Unfallflüchtige wird wie folgt beschrieben: Männlich, 50-52 Jahre, blond-graues Haar, Brille. Er war mit einem Rennrad mit breitem Lenker unterwegs.

Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann Hinweise zum Radfahrer geben? Hinweise bitte an die 0521-545 0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell