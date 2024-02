Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Uetersen - Zwei Einbrüche in Geschäftsräume im Uetersener Innenstadtbereich - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag (16.02.2024 bis 17.02.2024) ist es zu zwei Einbrüchen in Geschäftsräume im Uetersener Innenstadtbereich gekommen.

Bislang unbekannte Täterschaften haben sich in der Zeit zwischen 18:30 Uhr und 08:30 Uhr gewaltsam Zutritt zu Werkstatträumlichkeiten in der Straße Großer Sand und zu einem Friseursalon in der Kuhlenstraße in Uetersen verschafft.

Aus den Räumlichkeiten des Friseursalons wurden Haarpflegeprodukte mit noch unbekanntem Wert entnommen.

Stehlgut aus der Werkstatt gab es nicht.

Hinweise auf Tatverdächtige liegen zum derzeitigen Stand nicht vor. Ob es einen Zusammenhang der beiden Taten gibt, ist noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen in diesem Fall aufgenommen und ist nun auf der Suche nach Zeugen, die Hinweise zur Ergreifung der Täterschaft geben können.

Hinweise werden unter der Rufnummer 04101-2020 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell