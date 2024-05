Polizei Bielefeld

POL-BI: Trickdiebstahl erfolgreich: Täter gibt sich als Mitarbeiter der Stadtwerke aus

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Stieghorst - Eine Seniorin wurde am Mittwoch, 29.05.2024, in ihrer Wohnung an der Detmolder Straße bestohlen. Ein Dieb nahm Bargeld und Schmuck an sich.

Die ältere Dame erklärte den Beamten bei der Anzeigenerstattung, dass sie gegen 14:30 Uhr Besuch bekam. Der fremde Mann klingelte an ihrer Wohnungstür in einem Wohn- und Geschäftsgebäude an der Detmolder Straße, nahe der Stieghorster Straße. Er gab sich als Mitarbeiter der Stadtwerke aus und behauptete, dass in anderen Wohnungen in ihrem Stadtviertel braunes Wasser aus der Leitung käme.

Daraufhin gingen beide in das Badezimmer, wo der Mann an den Armaturen der Dusche und der Badewanne hantierte.

Nachdem der falsche Installateur gegangen war, kam die Tochter der Bielefelderin zu Besuch. Ihr fielen die geöffneten Schränke in der Wohnung auf. Gemeinsam stellten die beiden Frauen fest, dass sowohl Geld als auch Schmuck aus der Wohnung fehlten.

Vermutlich hatte ein Komplize die Räumlichkeiten betreten, als sich der Haupttäter mit der Dame im Badezimmer aufgehalten hatte.

Hinweise zu den Tätern nimmt das Kriminalkommissariat 25 unter der 0521/545-0 entgegen.

Die Polizei rät, unangekündigte Handwerker nicht in die Wohnung zu lassen. Lassen Sie die Person einen Augenblick warten und vergewissern sie sich telefonisch bei der Firma, ob ein entsprechender Auftrag vorliegt.

