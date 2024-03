Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Neuhausen ob Eck - Tuttlingen, B 311, Lkr. Tuttlingen) Polizei sucht Zeugen zu einer Straßenverkehrsgefährdung durch einen überholenden Lastwagenfahrer

Neuhausen ob Eck - Tuttlingen, B 311, Lkr. Tuttlingen (ots)

Zu einer Straßenverkehrsgefährdung, die sich am Donnerstagvormittag, gegen 10.20 Uhr, zwischen Neuhausen ob Eck und Tuttlingen auf der Bundesstraße 311 bei Nebel durch einen überholenden Lastwagenfahrer ereignet hat, sucht die Polizei dringend Zeugen. Zur genannten Zeit fuhr ein Lastwagenfahrer auf der B 311 in Richtung Tuttlingen, gefolgt von einem weiteren Lastwagen der Marke Scania mit grünem Führerhaus eines 42-jährigen Fahrers. Kurz nach der Abzweigung Neuhausen ob Eck (L 440) scherte der Fahrer des grünen Lastwagens bei schlechter Sicht aufgrund vorherrschenden Nebels und trotz eines aus Richtung Tuttlingen auf der B 311 entgegenkommenden Autos zum Überholen des vorausfahrenden Lastwagens aus. Nur durch die schnelle Reaktion des vorausfahrenden Lastwagenfahrers und dem Ausweichen ins Bankett des entgegenkommenden Autofahrers war es nicht zum Unfall gekommen. Der Fahrer des grünen Lastwagens scherte gerade noch rechtzeitig wieder hinter dem vorausfahrenden Laster ein. Unmittelbar nach diesem Ereignis scherte der 42-jährige Fahrer des Lastwagens mit grünem Führerhaus erneut nach links aus und überholte den vorausfahrenden Laster kurz vor dem Kreisverkehr Wehstetten. Der 42-Jährige konnte von einer verständigten Polizeistreife noch vor Tuttlingen mit seinem Lastwagen gestoppt und einer Kontrolle unterzogen werden. Die Polizei Tuttlingen hat gegen diesen Mann Ermittlungen wegen des Tatbestandes der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet und sucht nun Zeugen. Insbesondere der Fahrer des entgegenkommenden Autos, der nach rechts in das Bankett ausweichen musste, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Tuttlingen, Tel.: 07461 941-0, in Verbindung zu setzen.

