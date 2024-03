Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Vöhrenbach, Hammereisenbach, Urach, Schwarzwald-Baar-Kreis) Mehrere Ortstafeln entwendet - Polizei bittet um Hinweise

Vöhrenbach, Hammereisenbach, Urach, Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

Am vergangenen Wochenende, in der Zeit von Samstag bis Sonntag, haben unbekannte Täter insgesamt 10 Ortstafeln von Gemeinden im Bereich Vöhrenbach, Hammereisenbach und Urach entwendet. Hierbei richteten die Täter einen Diebstahlsschaden von rund 650 Euro an. Personen, die Angaben zu den Diebstählen der Ortstafeln machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Furtwangen, Tel.: 07723 92948-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell