POL-HRO: Unfall auf Rostocker Stadtautobahn

Grabow (ots) - Am 01.04.2024 erhielt die Polizei gegen 04:16 Uhr Kenntnis von einem Einbruchsalarm in eine Tankstelle in der Lenzener Chaussee in Grabow. Eine erste Funkwagenbesatzung des Ludwigsluster Polizeihauptrevieres stellte kurz nach deren Eintreffen fest, dass durch unbekannte Täter augenscheinlich der komplette Geldautomat aus dem Verkaufsraum der Tankstelle gewaltsam herausgerissen und mitgenommen wurde. Eine ...

mehr