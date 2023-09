Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Diebesgut gefunden

Am Mittwoch fanden zwei Buben Diebesgut in der Fils in Göppingen.

Ulm (ots)

Die beiden 12-Jährigen befanden sich gegen 16.30 Uhr in der Faurndauer Straße. Dort entdeckten sie in der Fils eine aufgerissene Plastiktüte. Darin befand sich Schmuck und Elektroartikel. Auch ein Fahrzeugschein befand sich darin. Die beiden Buben packten ihren Fund in einen Eimer und brachten diesen zum Polizeirevier Göppingen. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge stammte der Fahrzeugschein aus einem Diebstahlsdelikt aus dem Jahre 2014. Die Polizei versucht nun die Eigentümer der weiteren Fundsachen herauszufinden, damit diese zurückgegeben werden können.

