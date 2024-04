Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Einbruch in den Warnemünder Teepott

Rostock (ots)

Unbekannte Täter sind nach derzeitigen Erkenntnissen in der Zeit vom 31.03.2024 23:00 Uhr bis zum 01.04.2024 08:30 Uhr in den Warnemünder Teepott eingebrochen. Dabei verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt über die Terrassenseite und durchsuchten anschließend die Innenräume. Aus den Räumlichkeiten entwendeten die Täter einen Tresor mit einer noch unbekannten Menge an Bargeld. Mitarbeiter des Kriminaldauerdienstes Rostock sicherten am Tatort Spuren. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zum Einbruchsdiebstahl aufgenommen. Hinweise zu möglichen Tätern oder der Tat nehmen die Polizei in Rostock-Lichtenhagen unter der TelNr.: 0381-77070 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Zur Mitteilung von Hinweisen kann zudem auch die Onlinewache auf der Homepage der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de genutzt werden. André Falke Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock

