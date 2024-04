Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke: Einbruch in Pkw- Seitenscheibe eingeschlagen und Handtasche gestohlen

Herdecke (ots)

Eine Seitenscheibe schlugen unbekannte Täter an einem Mercedes ein und entwendeten eine Handtasche mit diversem Inhalt. Die Tat ereignete sich am 23.04.2024 in der Zeit zwischen 16:41 Uhr und 16:51 Uhr. Der Pkw war auf einem Parkplatz am Kirchender Dorfweg abgestellt. Im Anschluss an die Tat flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, der soll sich bitte bei der Polizei unter der Telefonnummer 02336-9166-6000 melden. Hinweis der Polizei: Lassen Sie keine Wertgegenstände offensichtlich in ihrem Fahrzeug zurück. Dies gilt auch, wenn sie ihr Fahrzeug nur für eine kurze Zeit abstellen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell