Polizei Bielefeld

POL-BI: Autofahrer zweimal an einem Tag aufgefallen

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Bereits am Sonntag, 02.06.2024, hat ein Bielefelder Autofahrer nach einer Alkoholkontrolle in der Nacht seinen Zweitschlüssel benutzt und fiel Streifenbeamten in der Mittagszeit erneut betrunken mit seinem Pkw auf.

Ein Zeuge hatte gegen 01:15 Uhr den Verdacht, der Fahrer eines VW Caddy könnte betrunken gefahren sein und informierte die Polizei. Bis zum Eintreffen eines Streifenwagens verwickelte er den Fahrer, der auf dem Gelände einer Tankstelle an der Herforder Straße in seinem Auto saß, in ein Gespräch.

Bei dem 55-jährigen Bielefelder Autofahrer bestätigte ein Testgerät den deutlichen Konsum von Alkohol. Der VW blieb an der Tankstelle stehen, während die Beamten mit dem Mann zur Entnahme einer Blutprobe in ein Bielefelder Krankenhaus fuhren. Den Pkw-Schlüssel und den Führerschein stellten die Polizisten sicher. Sie verboten dem 55-Jährigen das Steuern von Kraftfahrzeugen und zeigten ihn wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss an.

Einer anderen Streifenwagenbesatzung fiel der VW Caddy gegen 13:45 Uhr auf der Heeper Straße auf. Da der Fahrer auf keine Anhaltezeichen oder das Blaulicht reagierte, konnten sie das Auto erst an der Werner-Bock-Straße stoppen. Bei dem Fahrer hatten sie den Eindruck, dass er trotz Alkoholkonsum am Steuer saß. Bei der Überprüfung des 55-Jährigen stießen die Beamten auf die Anzeige aus der Nacht.

Wie zuvor erfolgte für den Caddy-Fahrer ein Alkoholtest und eine Blutentnahme durch einen Arzt. Auch den Zweitschlüssel stellten die Beamten sicher und ermahnten den 55-Jährigen eindringlich, das Autofahren zu unterlassen. Sie zeigten ihn wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Fahren unter Alkoholeinfluss an.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell