Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Rollerfahrerin bei Unfall verletzt - Autofahrer gesucht

Recklinghausen (ots)

Am Mittwoch bog eine 34-jährige Rollerfahrerin aus der ersten Ausfahrt einer Tankstelle in die Recklinghäuser Straße ein, um weiter in Richtung Vinckestraße zu fahren. Kurz darauf bog ein unbekannter Fahrzeugführer, aus der zweiten Ausfahrt der Tankstelle, ebenfalls in die Recklinghäuser Straße ein. Auf der regennassen Fahrbahn musste die Rollerfahrerin stark bremsen und rutschte aus. Die Frau aus Castrop-Rauxel wurde leicht verletzt. An dem Motorroller entstand ca. 500 Euro Sachschaden. Der Unfall ereignete sich gegen 17:10 Uhr. Bei dem flüchtigen Pkw soll es sich um ein helles oder blaues Fahrzeug, vermutlich ein Dacia, gehandelt haben. Hinweise nimmt das zuständige Verkehrskommissariat unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

