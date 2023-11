Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Rollerfahrer bei Zusammenstoß mit Pkw schwer verletzt

Recklinghausen (ots)

An der Kreuzung Scheideweg/Bülser Straße/Nienkampstraße ereignete sich am Mittwochabend ein Verkehrsunfall. Eine 43-jährige Frau aus Gelsenkirchen befuhr mit ihrem Pkw den Scheideweg in Richtung Zweckel. Ein 75-jähriger Rollerfahrer, ebenfalls aus Gelsenkirchen, befuhr die Nienkampstraße in Richtung Gladbeck-Zentrum, um den Straßenverlauf auf der Bülser Straße weiter zu folgen. Im Kreuzungsbereich kam es zu einem Zusammenstoß. Der Rollerfahrer wurde schwer verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand insgesamt 2500 Euro Sachschaden. Zu dem Unfall kam es gegen 18:50 Uhr.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell