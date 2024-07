Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Defekte Stromleitung, Verkehrsunfälle, Einbrüche, Verstoß Waffengesetz

Reutlingen (ots)

Reutlingen (RT): Defekte Stromleitung

Der Defekt an einer Stromleitung hat am Samstagnachmittag zum Einsatz von Feuerwehr und Polizei geführt. Gegen 17 Uhr meldeten Anwohner Rauch aus einem leerstehenden Wohngebäude in der Hopfengartenstraße. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte Funkenflug an der zu dem Haus führenden Freileitung fest. Bei der Überprüfung des Gebäudes durch die Feuerwehr, die mit insgesamt sieben Fahrzeugen und 24 Einsatzkräften vor Ort war, konnte kein Brand festgestellt werden. Der Strom wurde vom Netzbetreiber abgestellt. Zum entstandenen Schaden liegen derzeit noch keine Informationen vor.

Lichtenstein (RT): Streckensperrung nach Verkehrsunfall

Zwei Verletzte, hoher Sachschaden und eine Straßensperrung sind die Folgen eines schweren Verkehrsunfalles, der sich am Samstagnachmittag auf der Landesstraße 387 zwischen Unterhausen und Holzelfingen ereignet hat. Gegen 14.45 Uhr befuhr ein 54-jähriger Opel-Fahrer zusammen mit seiner 59-jährigen Beifahrerin die Holzelfinger Steige aus Richtung Unterhausen kommend. Etwa 300 Meter von dem Ortseingang Holzelfingen kam er in einer langgezogenen Linkskurve auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort frontal mit dem entgegenkommenden Citroen eines 56-Jährigen. Durch die Wucht des Aufpralles wurden die Fahrzeuge jeweils nach rechts an den Fahrbahnrand abgewiesen und kamen dort zum Stehen. Während die beiden Insassen im Opel nicht verletzt wurden, zogen sich der Fahrer des Citroen und seine 51-jährige Beifahrerin schwere Verletzungen zu und mussten mit dem Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht werden. Die Holzelfinger Steige war während der Unfallaufnahme und Fahrbahnreinigungsarbeiten bis etwa 16.20 Uhr voll gesperrt. Die beiden nicht mehr fahrbereiten Pkw, an denen Sachschaden in noch unbekannter Höhe entstand, wurden durch Abschleppdienste geborgen. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Notzingen (ES): Einbrecher unterwegs

In der Zeit von Freitag, 21.30 Uhr bis Samstag, 14.45 Uhr ist ein Einfamilienhaus in der Straße Im Hülben von Einbrechern heimgesucht worden. Diese verschafften sich gewaltsam Zugang über ein Kellerfenster und durchwühlten mehrere Räumlichkeiten. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde Goldschmuck und Bargeld entwendet. Das Polizeirevier Kirchheim unter Teck hat zusammen mit Spezialisten der Kriminaltechnik die Ermittlungen aufgenommen.

Wernau (ES): Mit E-Scooter gestürzt

Schwere Verletzungen hat sich ein 59-Jähriger in Folge eines Sturzes mit einem E-Scooter am Samstagnachmittag in der Borsigstraße zugezogen. Gegen 19.45 Uhr befuhr der Mann ohne Helm den kombinierten Fuß- und Radweg in Richtung Ortsausgang, als er aus bislang unbekannter Ursache mit seinem Gefährt zu weit nach links gegen den Randstein geriet. Im weiteren Verlauf überschlug er sich und kam im angrenzenden Grünstreifen zum Liegen. Aufgrund der Schwere der erlittenen Verletzungen musste der 59-Jährige mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. An dem E-Scooter entstand nach bisherigem Kenntnisstand kein Schaden.

Reichenbach an der Fils (ES): In Wohnhaus eingebrochen

In ein Wohnhaus in der Gerberstraße ist im Zeitraum zwischen Freitag,18.30 Uhr und Samstag,13 Uhr eingebrochen worden. Durch Aufhebeln eines Fensters verschaffte sich der unbekannte Täter Zutritt zum Gebäude und durchsuchte es. Ob etwas entwendet wurde, ist aktuell noch Gegenstand der Ermittlungen. Diese wurden durch das Polizeirevier Esslingen mit Unterstützung von Spezialisten der Kriminaltechnik aufgenommen.

Erkenbrechtsweiler (ES): Unfall unter Alkoholeinfluss

Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst rückten am frühen Sonntagmorgen zu einem Verkehrsunfall aus, der sich in der Uracher Straße ereignet hat. Gegen 3.25 Uhr befuhr ein 44-Jähriger mit seinem Audi Q4 die Hauptstraße durch Erkenbrechtsweiler in Richtung Schotterwerk. Am Ortsausgang wollte der Fahrer nach rechts auf die Kreisstraße 1244 abbiegen. Hierbei überfuhr er die dortige Verkehrsinsel und kollidierte mit einem Verkehrsanzeichen. Anschließend kam der Audi nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Während der Unfallaufnahme konnte beim leicht verletzten Fahrer deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von weit über einem Promille, weshalb der 44-Jährige sowohl eine Blutprobe, als auch seinen Führerschein abgeben musste. Das Fahrzeug, an dem ein wirtschaftlicher Totalschaden von circa 40.000 Euro entstand, wurde von einem Abschleppunternehmen geborgen. Hierbei kam aufgrund der starken Beschädigungen an dem Elektrofahrzeug und der damit einhergehenden Brandgefahr auch ein Abrollcontainer zum Einsatz.

Gomaringen (TÜ): Vorfahrt missachtet

Die Missachtung der Vorfahrt ist die Ursache eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstagvormittag in der Kirchstraße ereignet hat. Ein 75-Jähriger war gegen 10.45 Uhr mit seinem Pedelec vom Friedhof kommend in Richtung Kirchstraße unterwegs. An der Kreuzung Kirchenplatz missachtete er die Vorfahrt eines Opels, dessen 80-jährige Fahrerin von rechts kommend in Richtung Lindenstraße fuhr. Durch den Zusammenstoß wurde der Radfahrer leicht verletzt und kam anschließend in eine Klinik. Der entstandene Sachschaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf insgesamt circa 1.800 Euro.

Dußlingen (Tübingen): Unter Alkoholeinwirkung Unfall verursacht

Am Samstagabend hat sich auf der Bundesstraße 27 zwischen der Ausfahrt Gomaringen und Tübingen-Derendingen ein Verkehrsunfall ereignet, bei welchem drei Personen leicht verletzt wurden. Gegen 21.15 Uhr befuhr ein 37-Jähriger mit seinem BMW die B 27 in Fahrtrichtung Tübingen auf der linken Fahrspur, als er in einer leichten Rechtskurve mit seinem Fahrzeugheck die Mittelleitplanke touchierte. Der BMW geriet daraufhin ins Schleudern und kollidierte mit einem in gleicher Richtung fahrenden VW einer 43-Jährigen. In Folge des Aufpralls kamen der VW als auch das Fahrzeug des Unfallverursachers nach rechts von der Fahrbahn ab und dort in einer Wiese zum Endstand. Der Unfallverursacher, die Fahrerin des VW und ihr Beifahrer wurden leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Eine Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit des 37-jährigen ergab einen vorläufigen Atemalkoholwert von knapp zwei Promille, weshalb eine Blutentnahme bei ihm durchgeführt wurde und er seinen Führerschein abgeben musste. Zwei weitere Pkw wurden durch Überfahren von Trümmerteilen beschädigt, so dass insgesamt Sachschaden von circa 70.000 Euro entstand. Der BMW und der VW mussten von Abschleppunternehmen geborgen werden. Zur Säuberung der Fahrbahn kam die Straßenmeisterei vor Ort. Für die Dauer der Unfallaufnahme blieb die B 27 in Fahrtrichtung Tübingen bis 00.45 Uhr gesperrt. Der Rettungsdienst war mit vier, die Tübinger Feuerwehr mit fünf Fahrzeugen im Einsatz.

Dettenhausen (Tübingen): Betrunken Unfall verursacht und abgehauen

Übermäßiger Alkoholkonsum dürfte die Ursache für einen Verkehrsunfall gewesen sein, der sich am Samstagabend in der Bismarckstraße ereignet hat. Nach bisherigen Ermittlungen fuhr ein 67-Jähriger gegen 22 Uhr mit seinem Mercedes gegen einen ordnungsgemäß geparkten Renault und flüchtete danach von der Unfallstelle. Aufgrund von Zeugenangaben konnte das Fahrzeug des Unfallverursachers ermittelt und der 67-Jährige an seiner Wochenschrift angetroffen werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp über drei Promille, weswegen der Mercedes-Fahrer neben einer Blutprobe auch seinen Führerschein abgeben musste. Der Sachschaden an den beiden Fahrzeugen wird jeweils auf circa 2.000 Euro geschätzt.

Hechingen (ZAK): Mit Schreckschusswaffe geschossen

Das Schießen mit einer Schreckschusswaffe hat am Samstagnachmittag einen Polizeieinsatz ausgelöst. Gegen 14.15 Uhr meldete sich ein Jagdpächter beim Polizeirevier Hechingen und gab an, dass er soeben eine männliche Person beim Schießen im Wald in der Nähe des Sportgeländes in der Brünnlestraße beobachtet habe. Noch vor Eintreffen der ersten Polizeikräfte entfernte sich der Schütze auf einem E-Scooter, wobei er auf eine anfahrende Streifenwagenbesatzung traf, daraufhin seinen Roller wegwarf und zu Fuß in Richtung Wohngebiet weiter flüchtete. Der polizeilich bekannte 19-Jährige konnte wenig später im Rahmen der eingeleiteten Fahndung bei einer Fahrzeugkontrolle auf dem Rücksitz eines Fiat angetroffen werden, welcher durch einen ebenfalls 19-Jährigen gelenkt wurde. Die Waffe wurde schließlich von dem Heranwachsenden freiwillig an die eingesetzten Beamten herausgegeben. Neben dem Verstoß gegen das Waffengesetz ermittelt das Polizeirevier Hechingen auch gegen den Fahrer des Fiat, welcher vermutlich unter Drogeneinfluss den Pkw geführt hat.

Rangendingen (ZAK): Diebstahl aus Einfamilienhaus

Ein bislang unbekannter Täter hat am Sonntagmorgen einen geringen Bargeldbetrag aus einer Wohnung im Auweg gestohlen. Um 3.20 Uhr verschaffte sich der Dieb mit Hilfe einer zuvor aus einem unverschlossenen Pkw entwendeten Fernbedienung über das Garagentor Zugang zum Inneren des Hauses. Ein ausgelöster Bewegungsmelder führte dazu, dass der Wohnungsinhaber auf den Eindringling aufmerksam wurde und im Anschluss die Polizei verständigte. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte der flüchtige Täter nicht mehr angetroffen werden. Das Polizeirevier Hechingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

