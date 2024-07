Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Mutmaßlicher Wohnungseinbrecher in Haft (Leinfelden-Echterdingen)

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Leinfelden-Echterdingen (ES):

Wegen des Verdachts des Wohnungseinbruchsdiebstahls ermitteln derzeit die Staatsanwaltschaft Stuttgart und das Polizeirevier Filderstadt gegen einen 43-Jährigen, der am Freitagabend kurz nach der Tat von der Polizei festgenommen worden ist. Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll der Mann gegen 19.30 Uhr die Terrassentür eines Wohngebäudes in der Waldenbucher Straße aufgehebelt haben und so ins Gebäudeinnere gelangt sein, wo er mehrere Schränke durchsuchte. Der Wohnungsinhaber, welcher zur Tatzeit nicht anwesend war, bekam einen Alarm auf sein Mobiltelefon und verständigte die Polizei. Nach der Durchsuchung des Objektes konnte der Täter zunächst nicht angetroffen werden. Zeitgleich meldete sich jedoch ein Zeuge, welcher angab, dass sich eine Person im Bereich der Schule vor der Polizei verstecken würde, wo der Tatverdächtige schließlich angetroffen und festgenommen werden konnte. In die Fahndung waren mehrere Streifenbesatzungen sowie ein Polizeihubschrauber eingebunden. Die Spurensicherung wurde durch Spezialisten der Kriminalpolizei durchgeführt.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurde der kroatische Staatsangehörige am Samstagnachmittag dem Haftrichter beim Amtsgericht Esslingen vorgeführt. Dieser setzte den von der Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragen Haftbefehl in Vollzug. Der Beschuldigte wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

