Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Nach Diebstahl in Haft (Reutlingen)

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Tübingen und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Unter anderem wegen des besonders schweren Falles des Diebstahls mit Waffen ermitteln die Staatsanwaltschaft Tübingen und das Polizeirevier Reutlingen gegen einen polizeibekannten und vorbestraften 44-Jährigen aus Reutlingen. Der Mann befindet sich zwischenzeitlich in Untersuchungshaft.

Der Beschuldigte war bereits am Donnerstagmorgen aufgefallen, weil er gegen 8.30 Uhr auf dem Marktplatz einen Obsthändler bestohlen haben soll. Nach einer kurzen Verfolgung konnte der Bestohlene dem Mann das Diebesgut wieder abnehmen. In der Folge flüchtete der Beschuldigte zunächst unerkannt. Anzeige wurde zunächst nicht erstattet. Kurz nach zehn Uhr fiel er in einem Modegeschäft auf, weil er dort Parfüm und Socken gestohlen haben soll, wobei er eine Eisenstange mit sich führte. Als er vom Personal angesprochen wurde, flüchtete er über den Marktplatz, wo er erneut auf den Obsthändler traf, den er beleidigt, beschimpft und mit der Eisenstange bedroht haben soll, bevor er seine Flucht fortsetzte. Im Verlauf einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte der Beschuldigte wenig später in der Krämerstraße auf einem Fahrrad, dessen Eigentumsverhältnisse noch der Klärung bedürfen, angetroffen und widerstandslos festgenommen werden. Das Diebesgut aus dem Modegeschäft wurde bei ihm aufgefunden und sichergestellt. Bei der nachfolgenden Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen auf der Dienststelle versuchte er zudem noch nach den Beamten zu treten.

Der Beschuldigte wurde Freitagnachmittag dem Haftrichter beim Amtsgericht Tübingen vorgeführt. Dieser setzte den von der Staatsanwaltschaft Tübingen beantragten Haftbefehl in Vollzug. Der deutsch-russische Staatsangehörige wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. (cw)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell