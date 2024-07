Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Belästigung; Verkehrsunfälle; Einbrüche; Brände; Sachbeschädigungen; Flucht vor Polizeikontrolle

Reutlingen (ots)

Frau belästigt

Wegen des Verdachts der Erregung öffentlichen Ärgernisses ermittelt das Polizeirevier Reutlingen gegen einen 27-Jährigen. Dieser soll am Donnerstagabend, gegen 19.50 Uhr, eine 20 Jahre alte Frau im Bereich des Listplatzes angesprochen haben und anschließend in seiner Hose mit seinem Geschlechtsteil hantiert haben. Als drei Zeugen der Geschädigten an der Ecke zur Karlstraße ihre Hilfe anboten, lief der Verdächtige in Richtung Busbahnhof davon. Dort wurde der alkoholisierte 27-Jährige von einer zwischenzeitlich alarmierten Streifenwagenbesatzung angetroffen. Er sieht nun einer entsprechenden Strafanzeige entgegen. (rd)

Esslingen (ES): Radfahrerin bei Unfall verletzt

Eine Radfahrerin ist bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagvormittag verletzt worden. Gegen 11.20 Uhr befuhr ein 59-jähriger Pkw-Lenker die Mülbergerstraße stadteinwärts und wollte nach rechts auf die Busspur wechseln. Hierbei übersah er offenbar eine in die gleiche Richtung fahrende 78-jährige Radlerin, die deshalb nach rechts auswich. Hierbei kam die Seniorin zu Fall. Zu einer Kollision mit dem Auto war es nicht gekommen. Die Gestürzte wurde aufgrund ihrer erlittenen Verletzungen vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. (mr)

Neuffen (ES): In Kassenraum eingebrochen

Im Freibad in der Breitensteinstraße hat in der Zeit zwischen Mittwoch, 13.30 Uhr, und Donnerstag, 7.30 Uhr, ein Einbrecher sein Unwesen getrieben. Der Täter verschaffte sich gewaltsam Zutritt zum Kassenraum und suchte dort nach Wertgegenständen. Im Anschluss hebelte der Unbekannte auch die Tür zum Schwimmmeisterzimmer auf. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde jedoch nichts entwendet. Der angerichtete Sachschaden dürfte hingegen mit rund 1.000 Euro zu Buche schlagen. Der Polizeiposten Neuffen ermittelt. (mr)

Filderstadt-Bonlanden (ES): Feuer in Schule gelegt (Zeugenaufruf)

Ein Großaufgebot der Feuerwehr musste am Donnerstag, gegen 15.45 Uhr, zu einem Schulgebäude in der Mahlestraße ausrücken. Unbekannte hatten offenbar zunächst Reinigungsmaterial in der Herrentoilette angezündet. Parallel dazu wurde dann nach derzeitigem Kenntnisstand auch der Mülleimer der Außentoilette in Brand gesetzt. Aufgrund der massiven Rauchentwicklung mussten der Unterricht unterbrochen und das Schulgebäude komplett geräumt werden. Glücklicherweise wurde ersten Erkenntnissen zufolge niemand verletzt, es entstand nur geringer Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeirevier Filderstadt unter Telefon 0711/7091-3. (gj)

Kirchheim (ES): Kollision zwischen Auto und Radfahrer

Eine Kollision zwischen einem Radfahrer und einem Pkw hat sich am Donnerstagnachmittag in Kirchheim ereignet. Der 18 Jahre alte Lenker eines BMW war kurz vor 16 Uhr auf der Einsteinstraße unterwegs und setzte zum Überholen eines 69-Jährigen auf einem Pedelec an. Gleichzeitig wollte dieser nach links in die Straße Siechenwiesen abbiegen, worauf es zur Kollision kam. Der 69-Jährige verletzte sich hierbei und wurde nachfolgend vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen beträgt schätzungsweise 2.200 Euro. (mr)

Wendlingen (ES): Zündelnde Kinder

Zwei Kinder dürften den ersten polizeilichen Ermittlungen zufolge für einen Brand am Donnerstagnachmittag in der Albstraße verantwortlich sein. Gegen 17.10 Uhr sollen die beiden Minderjährigen mit einem Feuerzeug gezündelt haben, wobei ein Kinderwagen, in dem sich auch zwei Kindersitze befanden, in Brand geriet. Ein Zeuge entdeckte die Flammen und zog den Kinderwagen unter dem Vordach eines Gebäudes hervor ins Freie. Dort konnte das Feuer von Zeugen gelöscht werden. Durch Ruß wurden das Vordach sowie das Gebäude jedoch in Mitleidenschaft gezogen. Verletzt wurde ersten Erkenntnissen zufolge niemand. Der Sachschaden wird insgesamt auf mehrere hundert Euro geschätzt. Die Kinder wurden ihren Eltern übergeben. (mr)

Nürtingen (ES): Zahlreiche Autos beschädigt (Zeugenaufruf)

Insgesamt zwölf in der Gerberstraße geparkte Autos sind in der Nacht von Donnerstag auf Freitag beschädigt worden. Zwischen 18 Uhr und 6.45 Uhr zerkratzte ein Unbekannter an den dort geparkten Autos jeweils die zum Gehweg zeigende Fahrzeugseite mit einem spitzen Gegenstand und beschädigte teils auch die Außenspiegel. Die Höhe der entstandenen Sachschäden kann noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise. Auch werden Fahrzeugbesitzer, die ihre Schäden noch nicht angezeigt haben, gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Polizeirevier Nürtingen, Telefon 07022/9224-0. (cw)

Plochingen (ES): Auf Motorrad aufgefahren

Ein Leichtverletzter und ein Sachschaden von rund 15.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, den eine 42-Jährige am Donnerstagnachmittag auf der Schorndorfer Straße verursacht hat. Die Frau war gegen 17.15 Uhr mit ihrem Mercedes EQA auf der Schorndorfer Straße bergabwärts unterwegs. Zu spät erkannte sie, dass an der Rot zeigenden Ampel an der Einmündung zur Lettenackerstraße ein 22-Jähriger mit seiner Aprilia stand und wartete. Weil sie zudem ihre Geschwindigkeit nicht angepasst hatte und auf der regennassen und schlüpfrigen Fahrbahn zu schnell unterwegs war, krachte sie mit ihrem Wagen mit so großer Wucht ins Heck des Motorrads, das dieses mehrere Meter nach vorne geschleudert wurde. Der 22-Jährige wurde dabei leicht verletzt und vom Rettungsdienst vor Ort ambulant behandelt. An seiner nicht mehr fahrbereiten Maschine dürfte wirtschaftlicher Totalschaden entstanden sein. (cw)

Mössingen (TÜ): In Metzgerei eingebrochen

In eine Metzgerei ist ein Unbekannter in der Nacht von Donnerstag auf Freitag eingebrochen. Zwischen 19 Uhr und sechs Uhr verschaffte sich der Kriminelle über ein Fenster gewaltsam Zutritt zum Verkaufsraum und durchsuchte diesen und den Verwaltungsbereich nach Stehlenswertem. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Der Polizeiposten Mössingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Nehren / Mössingen (TÜ): Vor Polizeikontrolle geflüchtet

Gegen den Fahrer eines BMW ermittelt das Polizeirevier Tübingen, nachdem dieser sich am Freitagmorgen einer Kontrolle entzogen hat und anschließend geflüchtet ist. Kurz von ein Uhr sollte der Wagen in der Reutlinger Straße in Nehren kontrolliert werden. Der bislang unbekannte Fahrer wendete vor der Kontrollstelle und fuhr mit hoher Geschwindigkeit durch Mössingen und anschließend in den Teilort Öschingen. Hier konnten die fahndenden Streifen das Fahrzeug entdecken, beim Erblicken der Polizei fuhr der PKW-Fahrer allerdings erneut mit hoher Geschwindigkeit in Richtung eines Wohngebiets, wo der Sichtkontakt verloren ging. Das Polizeirevier Tübingen geht den ersten Hinweisen zum Fahrer nach. (md)

Geislingen (ZAK): Paletten in Brand gesetzt (Zeugenaufruf)

Wegen des Verdachts der Brandstiftung ermittelt das Kriminalkommissariat Balingen gegen Unbekannt nach einem erneuten Brand im Bereich einer landwirtschaftlichen Scheune in der Nacht zum Freitag. Ein Zeuge entdeckte das Feuer in Verlängerung der Hubertstraße gegen 0.45 Uhr und verständigte den Eigentümer des Gebäudes, der daraufhin einen Notruf absetzte. Wie sich vor Ort herausstellte, standen mehrere Paletten, die angrenzend an die Scheune gelagert waren, in Flammen. Durch die Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Brandes auf die Scheune verhindert werden, sodass an dieser keine Beschädigungen entstanden. Der Schaden an den Paletten beträgt einer vorläufigen Schätzung zufolge mehrere hundert Euro. Nach dem Notruf waren starke Kräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei an den Brandort ausgerückt. In die polizeilichen Fahndungsmaßnahmen war auch ein Polizeihubschrauber eingebunden. Zeugen, die in der Nacht zum Freitag im genannten Bereich verdächtige Wahrnehmungen gemacht und sich noch nicht bei der Polizei gemeldet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07433/264-0 beim Polizeirevier Balingen zu melden. (mr)

