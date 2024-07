Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Seniorin betrogen

Reutlingen (ots)

Pfullingen (RT): Beim Einfahren nicht aufgepasst

Zwei schrottreife Autos und ein beträchtlicher Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochmorgen auf der Daimlerstraße ereignet hat. Ein 58-Jähriger wollte gegen 6.45 Uhr mit seinem Opel Calibra vom Parkplatz einer Bäckerei in die Daimlerstraße einfahren. Nachdem ein auf der rechten der beiden Spuren fahrender Pkw im dies ermöglichte bog der Opel-Fahrer nach rechts ein, überfuhr dann allerdings die durchgezogene Mittellinie um auf die Gegenfahrspur zu kommen. Dabei übersah er jedoch einen auf der linke Fahrspur von links kommenden Audi A4. Dessen 56 Jahre alter Fahrer hatte keine Chance mehr, um rechtzeitig zu reagieren, sodass es zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Beide Fahrer blieben unverletzt. An ihren Autos dürfte Totalschaden entstanden sein, der auf jeweils rund 15.000 Euro geschätzt wird. Beide mussten in der Folge von Abschleppdiensten aufgeladen und abtransportiert werden. (cw)

Pfullingen (RT): Trickdiebstahl (Zeugenaufruf)

Eine Seniorin ist am Mittwochnachmittag in der Großen Heerstraße Opfer von Trickdieben geworden. Gegen 17.30 Uhr klingelte eine Unbekannte bei der Frau und verschaffte sich unter dem Vorwand, Spenden zu sammeln, Zutritt in die Wohnung. Dort verlangte sie ein Glas Wasser, während ein männlicher Komplize, von der Seniorin zunächst unbemerkt, das Schlafzimmer betrat. Als die Geschädigte den Komplizen entdeckt und zu schreien begonnen hatte, verließen die beiden Personen fluchtartig die Wohnung. Im Nachhinein wurde dann der Diebstahl von Schmuck im Wert von mehreren hundert Euro aus einer Schatulle im Schlafzimmer bemerkt. Die Täterin ist etwa 165 cm groß, zirka 35 Jahre alt und hat schulterlange, braune Haare, sowie eine hellbraune Gesichtsfarbe. Sie sprach Deutsch mit Akzent. Ihr Komplize, der das Schlafzimmer der Seniorin betreten hatte, ist ebenfalls ungefähr 165 cm groß, zirka 30 Jahre alt und hat kurze dunkle Haare. Das Duo war nach der Tat mit einer weiteren Person geflüchtet, zu der nichts Näheres bekannt ist. Alle drei waren optisch wie Pflegepersonal bekleidet. Das Polizeirevier Pfullingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07121 / 9918-0 um Hinweise.

Die Polizei rät: - Seien Sie misstrauisch, wenn Sie Besuch von Fremden bekommen, egal für wen sich diese ausgeben. Insbesondere dann, wenn die Unbekannten Zutritt zu Ihrem Haus oder Ihrer Wohnung verlangen. - Fragen sie beispielweise bei angeblichen Handwerkern oder Vertretern bei den jeweiligen Unternehmen telefonisch nach der Richtigkeit des Besuchs. - Ziehen Sie Angehörige oder Nachbarn zu Rate. - Merken Sie sich verdächtige Personen und Fahrzeuge und verständigen Sie die Polizei. (gj)

Nürtingen (ES): Bei Auffahrunfall verletzt

Ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen hat eine Autofahrerin bei einem Auffahrunfall am Mittwochnachmittag erlitten. Gegen 16.45 Uhr war eine 27-Jährige mit einem Citroen auf der Wörthbrücke unterwegs und wollte nach rechts auf die Neckarstraße abbiegen. Dabei fuhr sie auf den Renault einer vorausfahrenden 55-Jährigen auf, die im Zuge der Unfallaufnahme über Schmerzen klagte. Für sie wurde ein Rettungswagen an die Unfallstelle angefordert. Der Gesamtschaden an den Pkw dürfte sich auf schätzungsweise 4.000 Euro belaufen. (mr)

Großbettlingen (ES): Von der Fahrbahn abgekommen

Auf regennasser Fahrbahn ist ein 17-Jähriger am Mittwochmittag auf der B313 mit seinem Leichtkraftrad verunglückt. Der Jugendliche war gegen zwölf Uhr auf der Bundesstraße in Richtung Nürtingen unterwegs, als er in der leichten Kurve auf Höhe der Einmündung Albstraße mit seiner KTM ins Rutschen, nach rechts von der Fahrbahn ab kam und in die Leitplanken prallte. Ein Rettungswagen brachte den, nach derzeitigen Erkenntnissen leicht verletzten Motorradfahrer ins Krankenhaus. Seine KTM, an der ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro entstanden war, war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. (cw)

Bisingen (ZAK): Nach Unfall in Klinik gebracht

Ein 16-Jähriger ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag in Bisingen verletzt worden. Gegen 14.15 Uhr wollte der Jugendliche mit seinem Mountainbike die Thanheimer Straße von der Schmalzgasse herkommend überqueren, wobei es zur Kollision mit dem dort fahrenden Pkw eines 71-Jährigen kam. In der Folge stürzte der 16-Jährige zu Boden und zog sich ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen zu. Zur weiteren Untersuchung und Behandlung brachte ihn der Rettungsdienst in eine Klinik. Den Sachschaden an den Fahrzeugen gibt die Polizei mit rund 2.300 Euro an. (mr)

Albstadt (ZAK): Kind bei Verkehrsunfall verletzt

Zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzten Kind ist es am Mittwochnachmittag in Ebingen gekommen. Gegen 16.50 Uhr war ein elfjähriger Radfahrer auf dem Gehweg der Sonnenstraße unterwegs und wollte im Bereich der abknickenden Vorfahrtsstraße bei Gebäude Nr. 67 die Straße zum Gehweg auf der anderen Seite überqueren. Dabei stieß er mit der Seite des Citroen einer 55-Jährigen zusammen, die der Vorfahrtsstraße folgte. Der Junge wurde nach derzeitigem Kenntnisstand leicht verletzt und mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden an den Fahrzeugen beträgt insgesamt schätzungsweise 2.000 Euro. (mr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell