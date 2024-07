Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Einbruch; Arbeitsunfall

Reutlingen (ots)

Esslingen (ES): Vorfahrt missachtet

Die Missachtung der Vorfahrt ist die Ursache eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagabend an der Kreuzung Reutlinger Straße / Plochinger Straße ereignet hat. Ein 66-Jähriger war gegen 23 Uhr mit seinem Audi Q5 auf der Reutlinger Straße aus Richtung Heilbronner Straße herkommend unterwegs. An der Kreuzung zur Plochinger Straße missachtete er die Vorfahrt einer Mercedes A-Klasse, dessen Fahrer von rechts kommend auf der Plochinger Straße in Richtung Neckarstraße fuhr. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand, allerdings waren beide Autos so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der entstandene Sachschaden an den Fahrzeugen wird auf insgesamt etwa 35.000 Euro geschätzt. Zur Unterstützung der Unfallaufnahme war die die Feuerwehr mit zwei Fahrzeugen und zwölf Feuerwehrleuten im Einsatz. (cw)

Esslingen (ES): Schaufensterscheibe eingeschlagen

Drei Smartphones hat ein Unbekannter am Dienstagabend aus den Auslagen einer Filiale eines Telekommunikationsanbieters in der Berliner Straße gestohlen. Gegen 22.20 Uhr schlug der Kriminelle ein Schaufenster der Filiale ein und griff sich drei Mobiltelefone mit denen er anschließend die Flucht ergriff. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Motorradfahrer verletzt

Ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen hat sich ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend zugezogen. Der 18-Jährige war auf seiner KTM gegen 18.30 Uhr auf der Hauptstraße in Echterdingen unterwegs, als er kurz nach der Einmündung der Kanalstraße auf regennassem Untergrund ins Schlingern geriet. Das Motorrad kam nach links auf die Gegenfahrspur und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Linienbus. Bereits vor dem Zusammenstoß war der Heranwachsende von der Maschine gestürzt. Er kam neben dem Bus zum Liegen. Die Verletzungen des 18-Jährigen wurden vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. Der Sachschaden an den beiden Fahrzeugen dürfte sich insgesamt auf schätzungsweise 3.500 Euro belaufen. Im Zuge der Unfallaufnahme war eine einseitige Sperrung notwendig, was zu entsprechenden Verkehrsbehinderungen führte. (mr)

Kirchheim/Teck (ES): Bei Sturz verletzt

Ein Radfahrer ist nach einem Sturz am Dienstagnachmittag vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht worden. Der 61-Jährige war mit seinem Trekkingrad kurz nach 16 Uhr auf der Turmstraße unterwegs und verlor am Ende des verkehrsberuhigten Bereichs offenbar die Kontrolle über das Rad. Er kam anschließend zu Fall, wobei er sich mehrere Verletzungen zuzog. (mr)

Tübingen (TÜ): Vom Rad gestürzt und verletzt

Eine Radfahrerin ist am Dienstagnachmittag auf dem Radweg zwischen Tübingen und Bebenhausen gestürzt. Den bisherigen Ermittlungen zufolge, kam die 60-Jährige gegen 16.30 Uhr alleinbeteiligt aus noch unbekannter Ursache mit ihrem Pedelec zu Fall und verletzte sich dabei. Sie musste mit dem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. (gj)

Rottenburg (TÜ): Kollision zwischen Pkw und Linienbus

Zur Kollision zwischen einem Pkw und einem Linienbus ist es am Dienstagnachmittag in Rottenburg gekommen. Gegen 16.10 Uhr befuhr ein 19-Jähriger mit einem VW Golf den Kapuzinergraben und missachtete den derzeitigen Ermittlungen zufolge an der Einmündung in die Niedernauer Straße die Vorfahrt eines von links kommenden Linienbusses. Beim folgenden Zusammenstoß wurde der Autofahrer nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus. Auch der 59 Jahre alte Lenker des Busses kam vorsorglich in eine Klinik. Von den rund 20 Fahrgästen im Linienbus wurde offenbar niemand verletzt. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf circa 15.000 Euro. Der Pkw musste zudem abgeschleppt werden. Neben Rettungsdienst und Polizei war auch die Feuerwehr an die Unfallstelle ausgerückt. Während der Unfallaufnahme war eine Vollsperrung des betroffenen Straßenabschnitts erforderlich. (mr)

Tübingen (TÜ): Radfahrer schwer verletzt

Zu schnell unterwegs war ein 20-jähriger Radfahrer, der am Dienstagabend in der Haußerstraße gestürzt ist. Der junge Mann war gegen 19.45 Uhr mit seinem Fahrrad auf der abschüssigen Haußerstraße unterwegs, als er auf der regennassen und schlüpfrigen Fahrbahn die Kontrolle über sein Rad verlor und auf die Gegenfahrbahn rutschte. Dort prallte er in einen ordnungsgemäß entgegenkommenden Ford Fiesta, dessen 25 Jahre alte Fahrerin noch vergeblich versucht hatte, durch eine Notbremsung eine Kollision zu verhindern. Der Radler, der keinen Helm getragen hatte, wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass er vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden musste. Der entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf knapp 4.000 Euro geschätzt. (cw)

Albstadt (ZAK): Von Gerüst gestürzt

Ein Arbeitsunfall hat sich am Dienstagnachmittag in der Mozartstraße in Ebingen ereignet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war dort gegen 16.20 Uhr ein 56-Jähriger mit Bauarbeiten an einem Einfamilienhaus beschäftigt, als er vom Gerüst mehrere Meter tief zu Boden stürzte. Mit Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes wurde der Mann nach einer Erstversorgung vor Ort vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. (mr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell