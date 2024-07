Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Hochwertige Motorräder gestohlen; Trickdiebstahl; Einbruch in Gaststätte; Verkehrsunfall; Rauch in der Küche

Reutlingen (ots)

Reutlingen-Betzingen (RT): Hochwertige Motorräder gestohlen (Zeugenaufruf)

Gleich mehrere hochwertige Motorräder der Marke KTM sind in der Zeit zwischen Montag, 19.15 Uhr, und Dienstag, 6.50 Uhr, von einem Firmengelände in der Wannweiler Straße entwendet worden. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen verschafften sich wohl mehrere Täter über eine Eingangstür gewaltsam Zutritt auf das Areal und den dortigen Lagerbereich. Weiter wurde das Zugangstor brachial aufgehebelt. Unter den anschließend entwendeten, neuen Motorrädern befand sich auch eine zugelassene Maschine der Marke KTM 690 Enduro R, mit dem amtlichen Kennzeichen RT-HC 63. Der Wert der Motorräder insgesamt beträgt mehrere zehntausend Euro. Hinweise bitte an den Polizeiposten Reutlingen-West unter der Telefonnummer 07121/9394-0 oder an jede andere Polizeidienststelle. (gj)

Bad Urach (RT): Seniorin bestohlen (Zeugenaufruf)

Mit einem dreisten Trick ist eine Seniorin am Dienstagmittag in der Espachstraße bestohlen worden. Gegen zwölf Uhr klingelte eine Unbekannte bei der 89-jährigen Frau und verschaffte sich mit dem Vorwand Spenden zu sammeln Zutritt zur Wohnung der Frau. Während die Unbekannte ihr Opfer ablenkte, schlich sich ein Komplize durch die offene Wohnungstüre und stahl aus einem Schrank in einem Nebenraum diversen Goldschmuck. Erst nachdem die Kriminelle die Wohnung verlassen hatte, fiel der Diebstahl auf. Die Unbekannte wird als etwa 165 cm groß und schlank, mit dunklen, langen Haaren beschrieben. Sie war mit einer Jeanshose bekleidet und soll deutsch, ohne merklichen Akzent gesprochen haben. Der Polizeiposten Bad Urach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07125/94687-0 um Hinweise. (cw)

Kirchheim/Teck (ES): Schadensträchtiger Einbruch in Gaststätte

Eine Gaststätte in der Dettinger Straße ist in der Nacht von Montag auf Dienstag, zwischen 1.15 Uhr und 8.25 Uhr, von einem bislang unbekannten Einbrecher heimgesucht worden. Durch gewaltsames Öffnen der Eingangstür gelangte dieser ins Treppenhaus, wo eine massive Stahltüre zur Gaststätte aufgehebelt wurde. Anschließend wurden dort zwei Geldspielautomaten aufgebrochen und die Geldeinsätze in noch unbekannter Höhe entnommen. Der entstandene Sachschaden beträgt mindestens 5.000 Euro. Personen, die im genannten Zeitraum Verdächtiges im Bereich der Gaststätte beobachtet haben oder sonst Hinweise auf den Einbrecher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07021/501-0 mit dem Polizeirevier Kirchheim in Verbindung zu setzen. (gj)

Frickenhausen (ES): Frontalkollision mit zwei Verletzten

Zwei Leichtverletzte und ein Sachschaden von mehreren Zehntausend Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagabend in der Hauptstraße ereignet hat. Eine 30-jährige Fahrerin eines BMW 1er fuhr gegen 19.55 Uhr in Richtung Neuffen, als sie aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr kam und mit einem entgegenkommenden Ford Fiesta eines 52-Jährigen frontal zusammenstieß. Beide Fahrzeuglenker wurden nach derzeitigem Stand leicht verletzt und wurden jeweils durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in eine Klinik verbracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten von einem Abschleppunternehmen abtransportiert werden. (md)

Tübingen (TÜ): Rauch in der Küche

Zum Alarm eines Rauchmelders sind die Einsatzkräfte am Dienstagvormittag in die Aeulestraße ausgerückt. Dort war es in der Küche eines Einfamilienhauses beim Zubereiten einer Mahlzeit in einem bereits älteren Ofen zu einer Rauchentwicklung gekommen, in deren Folge der Rauchmelder auslöste. Aufmerksame Nachbarn führten die bereits lebensältere Bewohnerin aus dem Haus, das von der Feuerwehr, die mit drei Fahrzeugen im Einsatz war, anschließend belüftet wurde. Verletzt wurde niemand. Ein Rettungswagen brachte die Dame vorsorglich zur Untersuchung ins Krankenhaus. Ob ein Sachschaden entstanden ist, ist noch nicht bekannt. (cw)

