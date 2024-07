Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Die Einstellungsberater des Polizeipräsidiums Reutlingen informieren junge Menschen vor Ort bei den Polizeirevieren Albstadt, Reutlingen und Balingen über Ausbildung und Studium bei der Landespolizei

Reutlingen (ots)

// Albstadt / Balingen:

Dein Weg zur Polizei: Informationen zur Ausbildung und zum Studium bei der Landespolizei

Noch einmal die Sommerferien genießen und dann das letzte Jahr vor dem Schulabschluss: Jetzt wird´s ernst. "Für welche berufliche Zukunft soll ich mich entscheiden?" Vor dieser Frage stehen aktuell viele Jugendliche und Heranwachsende.

Streifendienst oder Kriminalpolizei, Einsatzabteilung oder Wasserschutzpolizei, Verkehrspolizei oder Spezialeinheit: Mit einer Ausbildung oder einem Studium bei der Landespolizei bieten sich für das Berufsleben vielfältige Verwendungsmöglichkeiten. Der Polizeiberuf lässt sich je nach Schulabschluss in einer 30-monatigen Ausbildung oder einem 45-monatigem Bachelor-Studium von Grund auf erlernen. Die moderne duale Ausbildung für den mittleren Polizeivollzugsdienst steht Interessierten mit einem guten Mittlere-Reife-Abschluss offen. Wer sich nach der Ausbildungszeit bewährt und qualifiziert, für den ist mittelfristig die Zulassung zum erfahrungsbasierten Studium und ein Aufstieg in den gehobenen Dienst möglich. Schulabgänger mit Abitur, Fachhochschulreife oder fachgebundener Hochschulreife können sich gleich direkt auf einen Studienplatz und einen Berufsstart in der Laufbahn des gehobenen Polizeivollzugsdienstes bewerben.

Neugierig geworden?

Informationen der Einstellungsberater gibt es am

Dienstag, 16. Juli 2024

Beginn 17.00 Uhr Polizeirevier Albstadt 72461 Albstadt, Rudolf-Diesel-Straße 3 Anmeldung unter 07433/264220

Dienstag, 13. August 2024

Beginn 17.00 Uhr Polizeirevier Reutlingen 72764 Reutlingen, Burgstraße 27-29 Anmeldung unter 07121/942-5160 oder -5161

Dienstag, 27. August 2024

Beginn 17.00 Uhr Polizeirevier Balingen 72336 Balingen, Johann-Sebastian-Bach-Straße 2 Anmeldung unter 07433/264220

Veranstaltungsende ist jeweils gegen 18.30 Uhr. Teilnehmen können berufsinteressierte junge Menschen ab der 9. Klasse bis hin zum Höchstalter von 32 Jahren. Die Anzahl der Plätze (inklusive Begleitpersonen) ist beschränkt. Eine vorherige telefonische Anmeldung ist notwendig.

Hinweis: Bei diesen Veranstaltungen werden die regulären Einstiegsmöglichkeiten für den Polizeivollzugsdienst vorgestellt. Quereinsteiger mit bereits abgeschlossenem Fachstudium finden unter www.sonderlaufbahnen.polizei-bw.de Informationen darüber, unter welchen Bedingungen sie als Cyberkriminalist/in oder Wirtschaftskriminalist/in bei der Polizei anfangen könnten. (cw)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell