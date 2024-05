Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Polizei sucht Eigentümer von drei Fahrrädern

Wer kennt die abgebildeten Räder?

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Goch (ots)

Am Montag (6. Mai 2024) gegen 21:40 Uhr versuchten zwei Täter am Bahnhof in Goch mehrere dort verschlossen, abgestellte Fahrräder zu entwenden. Bei dem Versuch wurde ein Fahrrad beschädigt. Die Kriminalpolizei sucht nun die Eigentümer der Fahrräder. Wer kennt diese Räder? Hinweise nimmt die Kripo in Goch unter Telefon 02823 1080 entgegen. (as)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell