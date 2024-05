Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Öffentlichkeitsfahndung nach Diebstahl

Wer kennt den Mann auf den Bildern?

Kleve (ots)

Am 28. Juni 2023 verschaffte sich der unbekannte Tatverdächtige unberechtigt Zugang zum vollständig eingefriedeten Grundstück des Geschädigten, indem er von einem benachbarten Grundstück aus über eine Mauer kletterte. Anschließend sah sich der unbekannte Tatverdächtige kurz um, ergriff ein unverschlossenes Mountainbike und trug dieses aus dem Garten heraus. Bei der Tat wurde der Unbekannte videographiert. Bilder des Tatverdächtigen sind im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link abrufbar: https://polizei.nrw/fahndung/135252 Hinweise zum Täter nimmt die Kripo in Kleve unter Telefon 02821 5040 entgegen. (as)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell