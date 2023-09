POL-PDWIL: Drogenfund bei Personenkontrolle

Bernkastel-Kues (ots) - Am Dienstag, den 26.09.2023 gegen 21:30 Uhr wurden zwei Personen von einer Zeugin beobachtet, wie sie auf dem Forumsplatz in Bernkastel-Kues einen Brand am dortigen Fahrradständer legten. Die verantwortlichen Personen entzündeten ein Fahrradschloss mit welchem ein Mountainbike am Fahrradständer gesichert war. Bei Eintreffen der alarmierten ...

