POL-KLE: Kevelaer-Winnekendonk - Verkehrsunfall

16-jähriger Pedelec-Fahrer stürzt nach Vollbremsung und verletzt sich schwer

Kevelaer-Winnekendonk (ots)

Am Samstag (11. Mai 2024) gegen 20:20 Uhr war eine 40 Jahre alte Autofahrer auf der Grotendonker Straße in Richtung Kervenheim unterwegs. Sie bog mit ihrer Mercedes V-Klasse nach links in die Straße Grunewald ab ohne auf den bevorrechtigten Radfahrer zu achten. Ein 16-jähriger Pedelec-Fahrer war in gleicher Richtung auf dem linksseitig neben der Fahrbahn befindlichen Radweg unterwegs, als er eine Vollbremsung aufgrund des Abbiegevorgangs machen musste. Durch die Bremsung stürzte der 16-jährige Kevelaerer und verletzte sich schwer. Ein Rettungshubschrauber brachte den 16-Jährigen in eine Spezialklinik. Die 40-Jährige verließ zunächst die Unfallstelle, konnte von den eingesetzten Beamten und Beamtinnen aber an ihrer Wohnanschrift angetroffen werden. Ein Schaden war ihrem Mercedes nicht entstanden. Die Unfallaufnahme wurde vom VU-Team aus Köln unterstützt. Durch die Staatsanwaltschaft wurde die Sicherung des Pedelecs sowie eine Blutprobe des Radfahrers angeordnet. (as)

